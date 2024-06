Abbassa la Bolletta, si chiude l’asta di Altroconsumo

Si conclude la nuova edizione di Abbassa la Bolletta, il gruppo d’acquisto di Altroconsumo che propone offerte di energia nel libero mercato “che mirano a essere economiche e consumer friendly” e con una garanzia delle condizioni contrattuali.

Altroconsumo ha infatti selezionato i quattro provider per l’ottava edizione del gruppo di acquisto. Per partecipare all’asta al ribasso, condizioni essenziali erano la buona qualità del servizio e la capacità di fornire energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili.

Abbassa la bolletta, i vincitori

Altroconsumo ha così selezionato, in base alla convenienza di prezzo, i 4 vincitori dell’edizione 2024 di Abbassa la bolletta per le diverse categorie previste: sono Octopus per l’offerta a prezzo fisso sull’energia elettrica (spesa annua stimata in circa 745 euro), Dolomiti Energia per l’offerta a prezzo variabile sull’energia elettrica (705 euro), Iren Gas e Luce per il gas a prezzo fisso (1609 euro spesa annua stimata) e Engie per il gas a prezzo variabile (1405 euro) (qui l’approfondimento di Altroconsumo).

Possono aderire gratuitamente al gruppo d’acquisto tutti i consumatori, mentre c’è un bonus per i soci dell’associazione.

“Analizzando in dettaglio la convenienza delle offerte vincitrici, per la fornitura elettrica, le offerte che si sono aggiudicate quest’edizione di Abbassa al Bolletta offrono condizioni economiche molto competitive rispetto al resto del mercato – spiega Altroconsumo – Considerando il consumo medio di una famiglia di 3-4 persone, pari a 2.700 kWh annui, le due offerte aggiudicatarie delle categorie “energia elettrica” si posizionano tra le prime cinque del mercato, a poca distanza dalla più economica. Per quanto riguarda il mercato del gas, considerando un consumo medio annuo di 1.400 metri cubi con riscaldamento autonomo, si nota l’ottima performance dell’offerta aggiudicataria della categoria “Gas – prezzo variabile”, che risulta in questo momento la più conveniente sul mercato”.

Nell’energia elettrica la possibilità di risparmio varia da 75 a 95 euro l’anno (calcolata sulla media del mercato e sul consumo medio di una famiglia di 3-4 persone). Sulle forniture di gas il risparmio potenziale è compreso fra 25 euro per il gas e prezzo fisso e 200 euro per il gas a prezzo variabile.

“Ognuno potrà scegliere secondo le proprie preferenze: con l’offerta a prezzo variabile il risparmio in questo momento è maggiore, ma si deve considerare la variabilità del prezzo della componente energia, che varia di mese in mese – spiega Altroconsumo – È stabile, invece, la componente energia delle offerte a prezzo fisso, che, d’altra parte, in questo momento fornisce delle previsioni di risparmio inferiori. Allo stato attuale, quindi, sommando i risparmi ottenibili su entrambe le forniture, mediamente si può risparmiare fino a circa 300 euro all’anno sulle bollette di luce e gas”.

