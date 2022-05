Assoutenti aderisce all’Alleanza contro la povertà energetica. «Assoutenti è consapevole dell’importanza di affrontare in anticipo il fenomeno della povertà energetica soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo in cui ci ritroviamo a consumare grandi quantità di energia e siamo dipendenti da essa come fosse ossigeno vitale», dice il presidente dell’associazione Furio Truzzi annunciando l’adesione.

Alleanza contro la povertà energetica

L’Alleanza contro la povertà energetica è un network impegnato nella costruzione di un dialogo tra attività esistenti per contrastare la povertà energetica, e in azioni di divulgazione e sensibilizzazione che vogliono mitigare il fenomeno con soluzioni di lungo periodo. Gli obiettivi dell’Alleanza sono quelli di fare informazione, far luce sui vantaggi di bonus energia, acqua e gas, divulgare le buone pratiche dell’efficienza, fare sistema (fra aziende enti pubblici e cittadini) e agire per lo sviluppo di nuovi progetti di contrasto alla povertà energetica.

Povertà energetica, in aumento

Di povertà energetica si parla sempre più spesso. La povertà energetica investe persone, singole o famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette per garantirsi servizi essenziali come il diritto a scaldarsi, raffrescarsi o anche a cucinare. Ed è un fenomeno che è cresciuto nei due anni di pandemia.

Le stime sulla diffusione, in Europa e in Italia, della povertà energetica sono diverse ma accomunate da numeri alti e dalla crescita di questo fenomeno col Covid. Recenti stime dicono che in Italia nei primi tre mesi di quest’anno le famiglie in povertà energetica potrebbero arrivare a 3 milioni e mezzo, passando dall’8% della popolazione al 13,3%, il valore più alto da quando si è iniziato a misurare la povertà energetica.

Fino a 80 milioni di persone in Europa lottavano per riscaldare in modo adeguato la propria abitazione già prima della pandemia. Un europeo su quattro, dicono alcune stime, non riesce a riscaldare, illuminare o raffreddare casa. Un europeo su dieci non riesce a riscaldare adeguatamente casa durante l’inverno. Uno su cinque non è in grado di rinfrescarla in estate. La quota di reddito che le famiglie a basso reddito devono destinare alle spese per l’energia è raddoppiata dal 2000. (Fonte: Right to Energy Coalition).

La povertà energetica deriva da una combinazione di basso reddito, elevata quota del reddito disponibile speso per l’energia e scarsa efficienza energetica, soprattutto negli edifici. La povertà energetica è un fenomeno che ha ripercussioni su salute, benessere e qualità di vita dei cittadini e, se era già in crescita con la pandemia, è facile previsione quella di vedere ulteriori nuovi difficoltà con il nuovo aumento dei costi dell’energia e con le ripercussioni geopolitiche della guerra in Ucraina.

La povertà energetica investe circa il 10% della popolazione europea, dunque, ed è diventata una priorità politica per numerose istituzioni Ue.

In Italia dalle ultime stime la povertà energetica colpisce l’8,8% delle famiglie, dati che salgono al 13% e il 22% della popolazione di Campania, Calabria e Sicilia, ricorda ancora Assoutenti. I più colpiti sono al Sud, soprattutto le famiglie con oltre cinque componenti o con il capofamiglia con meno di 35 anni e quelle guidate da donne ultracinquantenni. In linea generale le fasce di popolazione più colpite da povertà energetica sono quelle più vulnerabili, famiglie a basso reddito, famiglie monoparentali, anziani, immigrati.

Povertà energetica e informazioni

«Abbiamo preso seriamente a cuore questo problema e, come nella nostra missione statutaria e nella storia di Assoutenti, la nostra preoccupazione è quella di garantire l’universalità dei servizi – spiega ancora Truzzi –Con l’ingresso nell’Alleanza contro la Povertà energetica continueremo ad impegnarci al fine di raggiungere i nostri obiettivi, che sappiamo essere comuni agli altri partner dell’Alleanza, e aumenteremo il nostro impegno già messo in campo per diffondere capillarmente tutte le informazioni sull’accesso ai Bonus energetici e sull’autoproduzione di energia».

«Ora che siamo prossimi ad avere finalmente in Italia una Strategia nazionale contro la povertà energetica, allargare ulteriormente le nostre fila è un ulteriore passo per dare il nostro contributo nella mitigazione del fenomeno», ha detto Agnese Cecchini founder dell’Alleanza contro la povertà energetica e direttore responsabile di Canale Energia.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!