Bonus colonnine domestiche, dalle 12 di oggi al via il contributo

Bonus colonnine di ricarica, da oggi si potranno chiedere i contributi per utenti privati e condomìni. L’incentivo, promosso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, sostiene le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

Bonus colonnine domestiche, di cosa si tratta

Parte oggi dalle 12.00 di oggi, 8 luglio, il “Bonus colonnine domestiche”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni.

Di cosa si tratta?

Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ne possono beneficiare persone fisiche residenti in Italia e condomìni. Le domande presentate sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, dell’avvenuto esaurimento dei fondi è data pubblicità mediante avviso sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Qui le FAQ).

L’incentivo è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro per quest’anno. Il contributo riguarda gli acquisti e le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato. La domanda potrà essere presentata online dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 attraverso l’apposita piattaforma informatica.

