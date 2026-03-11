Diritti dei consumatori, Arera pubblica video e informazioni utili

L’Unità di vigilanza energetica di Arera si attiva sui diritti dei consumatori e pubblica informazioni e video per aiutare i cittadini in un momento di grandi tensioni sui mercati dell’energia. Si parte con un video per difendersi dal call center aggressivi

Aiutare i consumatori a difendere i propri diritti e a difendersi da pratiche scorrette in un periodo di forti tensioni sul mercato dell’energia: è la nuova iniziativa lanciata dall’Arera, Autorità per energia, reti e ambiente. L’Autorità interviene nell’ambito dell’Unità di vigilanza energetica, lanciata lo scorso 5 marzo per fronteggiare le ripercussioni della guerra in Medio Oriente sul fronte dell’energia.

L’Unità monitora in tempo reale l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità, valuta i possibili effetti sui clienti finali e fornisce a Governo, Parlamento e istituzioni gli strumenti di analisi necessari per valutare la situazione sul mercato dell’energia.

Come difendersi dai call center aggressivi

Fra le azioni lanciata da Arera c’è quella di dare informazioni chiare e semplici ai consumatori per aiutarli in una fase di grande subbuglio sui mercati energetici europei. Fra questi, l’offerta di informazioni e strumenti per difendersi da call center aggressivi e da offerte indesiderate (che potrebbero colpire i consumatori facendo leva sui movimenti di prezzo del mercato e sulle tensioni esistenti, anche se l’Autorità non lo dice espressamente).

Così online sul sito dell’Arera c’è un primo video che spiega come comportarsi con i call center aggressivi e quali sono i diritti di ogni consumatore in caso di contratti non richiesti. Il video ricorda ad esempio che durante una telefonata di teleselling il consumatore ha diritto a ricevere informazioni complete su condizioni, durata, costi e documenti contrattuali. I contratto è valido solo se ha ricevuto e accettato la proposta e se il consenso è stato registrato su un supporto durevole. Il consumatore può dire no, non è obbligato a firmare o attivare nulla.

L’Unità di vigilanza energetica lavora con due sessioni di aggiornamento giornaliere. La prima a fine mattinata e la seconda nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura delle contrattazioni sul mercato del gas. Arera ricorda poi che i clienti finali che ricevono comunicazioni di variazione contrattuale non precedentemente concordata sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente Arera www.sportelloperilconsumatore.it .