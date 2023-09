Dl Energia, Adiconsum: serve la proroga del mercato tutelato

Nel decreto legge Energia varato dal Governo non c’è alcun riferimento alla proroga del mercato tutelato, di cui pure si parlava – almeno a mezzo stampa. Così Adiconsum chiede certezze sul servizio di maggior tutela e una campagna informativa da affidare alle associazioni dei consumatori.

Adiconsum: consumatori in balia di comunicazioni confuse

L’ultimo Consiglio dei Ministri ha varato il decreto Energia che proroga le misure emergenziali del bonus anche per il IV trimestre dell’anno.

Commenta Adiconsum: “È noto che la completa liberalizzazione del mercato energetico rientra negli obiettivi del PNRR, perciò stupisce che il Governo, nel Decreto citato, non faccia menzione, come da voci circolate in questi giorni anche da parte di Arera, di un utile rinvio della fine del mercato tutelato del gas e dell’energia elettrica. I consumatori sono in balia di comunicazioni confuse e telemarketing aggressivo, mentre serve un’informazione chiara e trasparente, che dia certezze alle famiglie”.

Altra fonte di stupore per l’associazione è che nel decreto il Governo “non abbia ancora convocato un Tavolo con tutti gli stakeholder (aziende del settore, forze sociali e istituzioni) per un proficuo confronto rispetto agli interventi strutturali da mettere in campo e per lo svolgimento di una Campagna informativa da affidare alle Associazioni Consumatori aderenti al CNCU, di accompagnamento dei cittadini-consumatori ad un uso razionale dell’energia, tesa al risparmio e all’efficienza energetica, nonché per una scelta responsabile e consapevole del proprio fornitore del mercato libero”.

Energia, le richieste di Adiconsum

Nei giorni scorsi si erano rincorse voci su un possibile slittamento della data di stop per il mercato tutelato dell’energia, fissata a oggi al 10 gennaio 2024.

Considerata dunque la confusione esistente, Adiconsum chiede “un’adeguata proroga della fine del mercato tutelato che possa consentire il naturale passaggio al mercato libero. Pur apprezzando lo sforzo del Governo, che ha prorogato le misure di sostegno economico, Adiconsum ritiene tali provvedimenti insufficienti a risolvere il problema del caro bollette e del caro carburanti, perché i tanti miliardi stanziati finora sono serviti unicamente a pagare una parte delle bollette, senza risolvere strutturalmente il problema del caro bollette”.

“La nostra proposta – prosegue l’associazione – è quella di affiancare ai provvedimenti di carattere puramente finanziari, come il bonus, misure di sostegno concrete, dotando le famiglie, a partire dai poveri energetici, di apparecchiature più efficienti energeticamente e ove possibile di impianti di energia rinnovabile. Tali interventi si sosterrebbero con il contenimento dei consumi e con l’autoproduzione. Così facendo si darebbe anche impulso al mondo produttivo e all’occupazione, nonché allo sviluppo del Paese”.

