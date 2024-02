Elettricità e Servizio a tutele graduali, pubblicati i risultati delle aste: 7 operatori in tutta Italia

Sono stati pubblicati i risultati delle aste relative al Servizio a tutele graduali che sarà attivo dal 1° luglio per i consumatori, non vulnerabili, che non sono passati al mercato libero dell’energia elettrica. Il territorio nazionale è stato diviso il 26 aree omogenee assegnate a 7 operatori

Sono stati pubblicati i risultati delle aste relative al Servizio a tutele graduali che sarà attivo dal 1° luglio per i consumatori, non vulnerabili, che non sono passati al mercato libero dell’energia elettrica. Il territorio nazionale è stato diviso in 26 aree omogenee assegnate a 7 operatori (Enel Energia, Illumia, E.ON Energia, Hera Comm, A2A Energia, Edison Energia, Iren Mercato). L’elenco si può consultare sul sito dell’Arera, l’Autorità per l’energia, e su quello di Acquirente Unico.

Le aste sono state fatte da Acquirente Unico lo scorso 10 gennaio e hanno selezionato gli operatori del futuro Servizio a tutele graduali dell’elettricità, a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili ancora nel servizio di maggior tutela al 1° luglio 2024.

Le condizioni economiche definitive del Servizio a tutele graduali, uguali in tutta Italia, potranno essere definite e rese note solo in prossimità del passaggio al nuovo servizio, nel mese di giugno, spiega l’Arera.

Il servizio a tutele graduali

Il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto da Arera per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato. Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Il servizio a tutele graduali per i clienti non vulnerabili

Il Servizio a tutele graduali riguarderà tutti i clienti domestici non vulnerabili che a luglio 2024 non avranno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero. Le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte Placet: fatturazione bimestrale; nessuna garanzia richiesta al cliente nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in tutti gli altri casi, addebito del deposito cauzionale, nella prima bolletta, pari a €11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; modalità di pagamento con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure bollettino.

Per tutte le informazioni e i chiarimenti, nei prossimi giorni – spiega l’Autorità – sarà pubblicata una nuova pagina sempre aggiornata sul sito www.arera.it con le risposte alle domande più frequenti dei consumatori e le indicazioni per effettuare una scelta consapevole per la propria fornitura di elettricità. I clienti che al 1° luglio saranno ancora serviti in Maggior tutela transiteranno dunque automaticamente nel Servizio a tutele graduali. Mentre i clienti domestici vulnerabili potranno continuare ad accedere al servizio di maggior tutela anche dopo giugno 2024.

Cambio automatico e nessuno stop alla fornitura

Come spiega Acquirente Unico, le aste hanno riguardato tutti i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore sul libero mercato: è stato loro assegnato l’operatore che si è aggiudicato l’area territoriale di riferimento. Il prezzo pagato dai clienti finali è il medesimo in tutto il territorio nazionale.

Il cambio fornitore avverrà automaticamente e senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura. Anche in caso di domiciliazione bancaria, il RID resterà attivo e sarà reindirizzato verso il nuovo in modo gratuito. Il Servizio Tutele Graduali durerà tre anni (1 luglio 2024 /31 marzo 2027) e durante questo periodo il consumatore potrà scegliere liberamente, e in ogni momento, un fornitore sul libero mercato.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!