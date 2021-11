Energia, verso nuova stangata delle tariffe a gennaio

Si va verso una nuova stangata sulle tariffe dell’energia a gennaio. Le bollette energetiche continuano a rappresentare una voce critica per i bilanci delle famiglie, dopo i maxi rincari scattati a ottobre (più 29,8% per l’elettricità e più 14,4% per il gas) e le previsioni di ulteriori aumenti ancora all’inizio del prossimo anno.

Oggi Assoutenti esprime preoccupazione per i nuovi rialzi del prezzo spot dell’elettricità in Italia che ha raggiunto i 289 euro/megawattora, poco distante dal record storico assoluto di 300 euro/megawattora toccato nel mese di ottobre.

Verso nuovi rialzi delle tariffe a gennaio

«La corsa del prezzo dell’elettricità e le tensioni sui mercati internazionali dell’energia fanno presagire brutte notizie per i consumatori italiani – dice il presidente Furio Truzzi – Si va verso nuovi rialzi delle tariffe di luce e gas a partire dal prossimo 1 gennaio, rincari che andranno ad aggiungersi ai maxi-aumenti scattati lo scorso ottobre e che peseranno come un macigno sulle tasche delle famiglie».

L’associazione sollecita l’azione del Governo.

«Le misure e i fondi stanziati dal Governo per contrastare il caro-energia non appaiono sufficienti, e nuovi rialzi delle tariffe luce e gas renderebbero insostenibile nel 2022 la spesa per l’energia per milioni di famiglie, con effetti depressivi sui consumi – prosegue Truzzi – Per tale motivo chiediamo al Premier Draghi di intervenire prima che sia troppo tardi, adottando misure per contrastare le speculazioni sui mercati dell’energia, ridurre la tassazione che vige sulle bollette e impedire una nuova stangata a danna degli italiani».

Di emergenza energia si parlerà anche nel corso di EXPO Consumatori 4.0, kermesse organizzata da Assoutenti e dedicata ai consumatori, che si terrà dal 15 al 17 dicembre 2021.