MDC ha presentato denuncia-querela contro una decina di compagnie energetiche per i prezzi applicati in bolletta nel triennio 2020-2023: “Aumenti fino al 300% quando i prezzi delle materie prime erano aumentati dell’80%

Energia, MDC denuncia le grandi compagnie per i prezzi applicati nel 2020-2023 (Foto Pixabay)

Nel triennio 200-2023 le compagnie energetiche hanno applicato in bolletta aumenti fino al 300% mentre i prezzi delle materie prime erano aumentati dell’80%. Il mercato libero “non c’è”, afferma il Movimento Difesa del Cittadino che ha presentato denuncia-querela contro una decina di grandi compagnie energetiche per i prezzi applicati in bolletta nel periodo 2020-2023.

“Aggiotaggio, truffa ed omissione di atti di ufficio nei confronti delle Autorità di vigilanza e controllo”: sono questi gli addebiti ravvisati da MDC e per i quali sono state depositate denunce-querele alle Procure della Repubblica di Roma, Milano e Napoli «affinché indaghino, in un momento in cui il mercato libero prevarrà su quello tutelato, sulla spropositata forbice tra prezzo di acquisto e di vendita del gas», spiega Eugenio Diffidenti, responsabile dell’Ufficio legale di MDC.

Energia, aumenti stratosferici

L’iniziativa di MDC, spiega una nota, prende il via da un articolo comparso a fine dicembre 2023 su “Il Sole 24 Ore” a firma dell’economista Mario Baldassari, già viceministro all’Economia e le Finanze nel 2005-2006 con il governo Berlusconi ed esponente del Popolo delle Libertà e poi del partito di Gianfranco Fini – Futuro e Libertà. Per Baldassarri infatti il cosiddetto mercato libero “non è affatto un mercato di ‘libera concorrenza’, quanto un “mercato oligopolistico concentrato e dominato da una decina di compagnie energetiche” che hanno determinato “veri e propri ‘abusi di potere di mercato'”.

«Nel triennio 2020-2023 queste compagnie hanno applicato in bolletta aumenti fino al 300%, sebbene i prezzi della materia prima, pagata alle dogane, fossero aumentati solo dell’80% – afferma Diffidenti rilanciando lo studio citato da Baldassarri – Le denunce-querele già depositate da MDC sono state tutte accolte con assegnazione di numero di registro generale di notizia di reato e designazione del pubblico ministero incaricato delle indagini. Non escludiamo di procedere con ulteriori denunce presso altre Procure della Repubblica. Non ci fermiamo», conclude il legale di Movimento Difesa del Cittadino.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!