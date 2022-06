Eni gas e luce diventa Plenitude: cosa cambia per i clienti?

Eni gas e luce ha cambiato nome ed è diventata Plenitude: una società Benefit che si mantiene ancorata ai valori storici del gruppo ma che si rinnova, ponendosi oggi obiettivi orientati a raggiungere un impatto positivo sulla società, sulle persone e sull’ambiente. Con il rebranding dunque Plenitude si presenta con un volto differente e punta alla realizzazione di progetti di grande valore, in ottica sostenibile. Cosa significa tutto ciò? Eni gas e luce non esiste più quindi? Cosa cambia con Plenitude per i clienti? Scopriamolo insieme.

Arriva Plenitude, ma che fine ha fatto Eni gas e luce?

Con l’arrivo ufficiale di Plenitude, Eni gas e luce non scompare ma cambia semplicemente nome, oltre che Statuto Sociale. Il rebranding infatti è stato deciso proprio per non far passare inosservato il grande cambiamento che ha investito uno dei leader indiscussi del settore energetico italiano. Dallo scorso anno infatti Eni gas e luce è diventata a tutti gli effetti una Società Benefit, orientata dunque non solo al raggiungimento di obiettivi legati al fatturato ma anche a creare un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente. È questo il grande cambiamento che ha investito Eni gas e luce, diventata oggi Plenitude.

Plenitude: cosa cambia per i clienti?

Se lo stanno ormai chiedendo in moltissimi: cosa cambia per i clienti di Eni gas e luce con il rebranding e la nascita di Plenitude? I vantaggi sono diversi e sono tutti orientati al raggiungimento di elevati standard di efficientamento energetico.

# 100% di energia elettrica decarbonizzata entro il 2040

Il grande obiettivo di Eni Plenitude è quello di arrivare ad offrire a tutti i clienti il 100% di energia elettrica decarbonizzata entro il 2040, azzerando in tal modo le emissioni di CO2. Questo si traduce per gli utenti in un servizio di fornitura all’avanguardia, che mira alla sostenibilità ambientale in un’ottica di salvaguardia del Pianeta.

# Interventi di efficientamento energetico senza costi

Plenitude realizza, con l’Energy Performance Contract e la collaborazione di SEA interventi di efficientamento energetico senza investimenti iniziali o costi di gestione per il cliente. Dagli impianti fotovoltaici alla sostituzione degli impianti di illuminazione, dalle soluzioni di cogenerazione alla sostituzione di compressori e centrali termiche. Il tutto, sempre con l’obiettivo di incentivare la transizione energetica e ridurre le emissioni, abbattendo nel contempo i consumi.

# Tecnologie e servizi smart per i clienti domestici

Per i clienti domestici, Plenitude propone una serie di soluzioni all’avanguardia e servizi smart che consentano di aumentare l’efficienza energetica oltre che il comfort abitativo.

Gli obiettivi di Plenitude sono comunque molti altri, orientati come abbiamo accennato al raggiungimento di un impatto positivo sulla società nel suo complesso. In tale quadro si inserisce ad esempio anche il progetto di ampliamento della rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale ed europeo. L’obiettivo di Plenitude è quello infatti di superare le 35.000 colonnine di ricarica installate entro il 2030. Anche in tal caso, il fine ultimo è quello di supportare la transizione energetica incentivando soluzioni sostenibili.

Guest Post

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!