Gas e nucleare nella tassonomia, Greenpeace lancia azione legale contro la Commissione europea

Greenpeace contro la Commissione europea. La tassonomia verde europea, che comprende anche gas e nucleare, è “greenwashing”. Per questo Greenpeace vuole portare la Commissione davanti alla Corte di giustizia della Ue. L’associazione ambientalista, con gli uffici di diversi paesi europei, ha deciso di intraprendere un’azione legale contro l’inclusione di gas e nucleare nell’elenco degli investimenti considerati sostenibili della tassonomia verde europea, l’elenco degli investimenti considerati green e utili alla transizione energetica ed ecologica.

La tassonomia è il provvedimento con cui Bruxelles stabilisce quali attività siano ecocompatibili e meritevoli di sostegno finanziario agli investimenti. La tassonomia ha l’obiettivo di “contribuire a migliorare i flussi monetari verso attività sostenibili in tutta l’Unione europea”.

All’inizio dell’anno, la Commissione ha deciso di aggiungere alla tassonomia anche gas e nucleare, che in questo modo vengono considerate fonti energetiche utili alla transizione ecologica, con l’etichetta “green” a determinate condizioni. Questa valutazione ha trovato l’obiezione e la protesta di ambientalisti e società civile.

Il Parlamento europeo, ricorda Greenpeace, “a luglio non è riuscito ad adottare una obiezione formale a questa decisione, a dispetto di un’opposizione diffusa dei cittadini europei, degli scienziati del clima, delle istituzioni finanziarie e delle organizzazioni ambientaliste”.

«Questo marchio verde fasullo è incompatibile con le norme EU sul clima e sull’ambiente. Il gas fossile è una delle cause principali della crisi climatica ed economica, mentre per il nucleare non c’è ancora nessuna soluzione al problema delle scorie e il rischio di incidenti è troppo elevato per poter essere ignorato – ha dichiarato Ariadna Rodrigo, campaigner per la Finanza sostenibile per la Greenpeace European Unit – Quest’inverno dovremo affrontare una crisi energetica e bollette salate. È vergognoso che chi ha causato questa crisi energetica ne approfitti mentre le persone soffrono. La Commissione Europea si è schierata etichettando come “verdi” gas e nucleare. Fin dall’inizio, il greenwashing del gas fossile e del nucleare in Tassonomia aveva una motivazione politica, ma questo non aiuterà la Commissione Europea in tribunale».