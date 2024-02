Gas, tutela della vulnerabilità: Arera pubblica il valore della materia prima

A partire dal mese di gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, destinato ai soli clienti domestici vulnerabili. Di conseguenza, da gennaio 2024, l’Autorità per energia reti e ambiente (Arera), con gli stessi tempi e modalità dei mesi scorsi, pubblica sul suo sito la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità.

Chi sono i clienti vulnerabili? È considerato vulnerabile l’intestatario del contratto di fornitura che si trovi in una delle condizioni seguenti: abbia compiuto 75 anni; sia percettore di un bonus sociale gas per livello Isee; sia persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92; l’utenza si trovi in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Il servizio di tutela della vulnerabilità e il prezzo della materia prima

L’Arera ha comunicato oggi che per il mese di gennaio, che ha visto le quotazioni all’ingrosso scendere rispetto a quelle registrate a dicembre, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari 31,19 €/MWh.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

A partire dal mese di gennaio 2024, proprio perché il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, destinato ai soli clienti domestici vulnerabili (non più a tutti i clienti domestici), vengono modificate le caratteristiche di prelievo di gas dell’ “utente tipo” affinché siano più aggiornate e coerenti con l’ambito di applicazione del servizio di tutela della vulnerabilità gas. Il nuovo utente tipo, spiega allora l’Autorità, è caratterizzato da un prelievo medio annuo di gas di 1100 smc, anziché 1400 smc annui. Per questo, spiega l’Arera, la pubblicazione della variazione della spesa complessiva per il gas (cioè comprensiva anche della spesa per il trasporto, la misura e gli oneri generali di sistema) rispetto al mese precedente su base mensile riprenderà a partire dalla pubblicazione, nei primi giorni di marzo 2024, dei dati di febbraio 2024.

UNC: “il prezzo del gas sale del 6,9%”

Per il gas, come per la gestione calore e teleriscaldamento, da gennaio sono state ripristinate per tutti i clienti le normali aliquote IVA.

L’Unione Nazionale Consumatori stima un aumento del gas per i clienti vulnerabili. Secondo Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’UNC, «nonostante il crollo del costo del gas nei mercati all’ingrosso, in Italia, per colpa della decisione nefasta del Governo di aumentare dal 1° gennaio l’Iva e gli oneri di sistema, il prezzo del gas sale del 6,9% quando, senza queste nuove tasse, sarebbe invece precipitato del 6,1%. Una scelta sciagurata che, dati i prezzi comunicati oggi, comporta una tassa Meloni pari a 160 euro su base annua per l’effetto Iva, 179 euro considerando anche il ripristino degli oneri».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!