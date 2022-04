L’Antitrust multa Ajò Energia per 148 mila euro

L’Antitrust multa la società Ajò Energia per pratiche commerciali scorrette, per un totale di 148 mila euro

L’Antitrust multa la società Ajò Energia per un totale di 148 mila euro. Tre le sanzioni decise nei confronti della società che fornisce energia elettrica e gas, per tre pratiche commerciali considerate scorrette e relative alle condizioni economiche di fornitura e ai costi di commercializzazione.

Le pratiche commerciali contestate

Il procedimento, riportato nel bollettino del 19 aprile, riguarda i comportamenti di Ajò Energia S.r.l dal 2020 e riguardano nell’insieme le modalità di prospettazione delle caratteristiche e delle condizioni economiche di fornitura, sia nell’ambito della documentazione contrattuale che del materiale promozionale e degli script di vendita utilizzati dalle agenzie, inerenti alle offerte commerciali proposte.

«Ciò, in particolare, con riguardo alla trasparenza dei costi di commercializzazione; all’addebito di oneri aggiuntivi di commercializzazione, interamente dovuti per il primo anno di fornitura, anche in caso di recesso prima dei 12 mesi; all’incidenza percentuale dei costi di commercializzazione sulla bolletta della famiglia-tipo; alle modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche», spiega l’Antitrust.

Per l’Antitrust sono comportamenti riconducibili a pratiche commerciali scorrette, fatta eccezione per l’omissione della clausola prevista nell’offerta “Fisso Gas Ajò” per il passaggio automatico dalla modalità di tariffazione cosiddetta flat alla modalità a consumo. Questa infatti, essendo stata eliminata dalle offerte commercializzate dal professionista già dal marzo 2021, senza essere mai applicata alla clientela, «non risulta aver prodotto effetti pregiudizievoli per i consumatori».

Tre le pratiche sanzionate, rispettivamente per 80 mila euro, 48 mila euro e 20 mila euro.

