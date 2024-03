Luce e gas, per la prima volta in Italia la comparazione istantanea della bolletta: è la rivoluzione di Comparabile (Foto Pixabay)

Caricamento bolletta e comparazione immediata, con visualizzazione istantanea del risparmio, grazie al confronto in tempo reale tra i propri consumi effettivi e le offerte sul mercato: è la rivoluzione introdotta in Italia da Comparabile . Un’innovazione senza precedenti, destinata non solo a velocizzare e rendere più efficiente la ricerca online delle tariffe gas e luce, ma anche a cambiare radicalmente il settore dei comparatori e il modo stesso di valutare le offerte sul web.

Caricamento bolletta e calcolo immediato del risparmio

La comparazione istantanea della bolletta permette infatti agli utenti di vedere in pochi secondi il risparmio potenziale che avrebbero se scegliessero una delle offerte energia presenti sulla piattaforma. Si tratta di un servizio affidabile, veloce, facile da utilizzare e trasparente: insomma, uno strumento unico, utile ed efficace, che sintetizza in modo esemplare i punti di forza della nuova piattaforma.

Online da gennaio 2024, Comparabile è già un punto di riferimento per gli utenti, distinguendosi grazie all’approccio fortemente innovativo e la grande attenzione alla qualità nella ricerca delle offerte luce , gas e internet. Un vero e proprio faro di trasparenza, che mette a disposizione degli utenti un modo rivoluzionario per ottimizzare le spese domestiche e aziendali.

Risultati in tempo reale, basati sui consumi effettivi

La funzionalità di caricamento della bolletta, in particolare, costituisce una svolta nel mercato delle utenze domestiche. Comparabile si distingue come il primo e unico sito in Italia che consente di caricare la bolletta e ottenere istantaneamente il calcolo del risparmio potenziale. In pochi click, gli utenti possono accedere ad una valutazione personalizzata basata sui consumi reali, rendendo il processo di confronto delle offerte veloce, intuitivo e incredibilmente efficace. Sullo schermo viene evidenziato subito una stima dell’eventuale risparmio mensile e annuale, così da consentire una valutazione completa e una scelta davvero consapevole.

Parola d’ordine: massima trasparenza

Le novità della comparazione istantanea della bolletta non finiscono qui. Oltre a garantire un confronto immediato tra i propri consumi e le offerte energia presenti sul mercato, Comparabile punta a cambiare in modo radicale l’approccio verso l’utente, che viene posto al centro dell’intero processo di ricerca online, al punto da prevedere un messaggio esplicito nel caso in cui la tariffa della bolletta caricata sia già la più vantaggiosa. In questo modo intende promuovere una vera e propria cultura della trasparenza, dove le parole d’ordine sono massima trasparenza, affidabilità e attenzione alle esigenze reali delle famiglie.

Consulenza gratuita di eccellenza

La grande attenzione alla qualità è evidente anche nel servizio di consulenza gratuita che accompagna non solo la comparazione istantanea della bolletta ma l’intera esperienza di ricerca delle tariffe migliori sulla piattaforma. Si tratta di veri e propri esperti del settore energia, professionisti che non si limitano a fornire un supporto standard, ma garantiscono una consulenza personalizzata, che vuole anzitutto mettersi in ascolto delle esigenze delle famiglie e delle imprese, per comprenderne specificità e caratteristiche, aiutandole ad orientarsi sul mercato. La loro conoscenza del mercato, delle caratteristiche dei vari fornitori e delle tariffe disponibili garantisce un livello di assistenza difficilmente replicabile, e consente agli utenti di prendere decisioni informate e consapevoli.

L’ad Giulio Finocchiaro: Comparabile punto di riferimento per le famiglie

“Comparabile è più di una semplice piattaforma online per confrontare le tariffe – spiega l’amministratore delegato Giulio Finocchiaro – Con questo strumento potente e innovativo, tecnologicamente avanzato e fortemente improntato alla qualità, abbiamo l’ambizione di diventare il punto di riferimento delle famiglie italiane, ascoltandone le esigenze e aiutandole ad ottimizzare le spese in modo efficace. Vogliamo promuovere una nuova cultura del risparmio, dove gli ingredienti fondamentali siano qualità, affidabilità e trasparenza. E non solo nei settori energia e internet. Abbiamo infatti un importante piano di investimenti e sviluppo, che ci porterà ad estendere il raggio d’azione di Comparabile anche ad altri servizi”.

Publiredazionale

