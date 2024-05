Oggi l’incontro fra Enilive e i Consumatori

“Un’occasione per riflettere sulla centralità del cliente e delle sue scelte nel contesto della transizione energetica”. Così Enilive, società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, spiega il senso dell’incontro che si è svolto oggi a Roma con i rappresentanti delle 20 associazioni dei consumatori del Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Per Enilive sono intervenuti Stefano Ballista, Amministratore delegato, Raffaella Lucarno, Responsabile Bioraffinazione & Supply, e Mario Ferro, Responsabile Retail Services & Smart Mobility.

Enilive, dal piano industriale al consumatore

L’incontro, dal titolo “Enilive. Dal piano industriale al consumatore”, ha illustrato le potenzialità di crescita della società e i progetti per la decarbonizzazione dei trasporti stradali, aerei, marini e ferroviari. Particolare attenzione è stata rivolta alla bioraffinazione, sulla quale Enilive ha oltre dieci anni di esperienza.

Spiega una nota di Enilive: “Le bioraffinerie lavorano prevalentemente scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, residui provenienti dall’industria agroalimentare, e anche oli vegetali per il cui approvvigionamento Eni sta sviluppando in diversi paesi progetti di agri feedstock, cioè di coltivazione e spremitura di semi: è a partire da queste materie prime che Enilive produce biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) adatti all’utilizzo nelle motorizzazioni diesel a tal fine omologate, oltre a bio-GPL, bio-jet e bio-nafta, quest’ultima destinata alla filiera della chimica”.

La domanda globale di biocarburanti sta crescendo e Enilive a oggi è il secondo produttore europeo di HVO e il terzo a livello globale. La società punta ad aumentare la propria capacità di bioraffinazione a oltre 3 milioni di tonnellate/anno entro il 2026 e oltre 5 milioni di tonnellate/anno entro il 2030.

Dal punto di vista della distribuzione, Enilive conta oltre 5.000 stazioni di servizio in Europa, di cui 4.000 in Italia che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone, servizi come il car sharing Enjoy e 600 Eni Cafè in Italia, 1200 in Europa.

