Tra recensioni e offerte per la casa scopriamo Iren Luce e Gas

Iren è una delle società italiane più conosciute nel settore dell’energia elettrica e del gas, i suoi servizi infatti vengono offerti non solo ai privati ma anche agli enti pubblici. Si tratta di una realtà aziendale che vanta oltre 1.8 milioni di clienti, che ha venduto negli ultimi anni circa 2.6 miliardi di metri cubi di gas, 87 milioni di metri cubi di volumetria teleriscaldata, e oltre 14.000 GWH di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici (il che significa energia pulita). In poche parole, se si è alla ricerca di ottime offerte luce e gas per la casa, Iren è sicuramente l’azienda adatta, ricca di offerte pensate per ogni abitazione e per ogni esigenza.

Iren più casa luce verde

L’energia elettrica segue il flusso del cambiamento tecnologico e insieme ad esso varia. Iren ha pensato di creare un pacchetto particolare volto non solo a soddisfare tutte le possibili esigenze quotidiane ma anche a rendere più intelligente la propria casa. Nell’offerta in questione è presente infatti anche il cosiddetto “kit casa intelligente” composto da una smart plug avidsen e da Amazon Echo Dot con Alexa integrata, ovvero un comodissimo assistente vocale che conferisce quel tocco in più agli ambienti domestici. In pratica, per chi non lo sapesse, questo dispositivo è controllabile direttamente con la propria voce e permette di gestire tutti gli apparecchi smart presenti in casa. Inoltre, è bene sottolineare che l’energia offerta proviene al 100% da fonti completamente rinnovabili con conseguente minor impatto ambientale. Per poter attivare quest’offerta occorre semplicemente chiamare il numero verde oppure completare la procedura online.

Come scegliere il piano adatto alle proprie esigenze familiari

Ormai da anni stiamo vivendo il cosiddetto mercato libero dell’energia, che di fatto ha aperto la strada a tantissime offerte per i consumatori (e non solo) pensate per rendere notevolmente più leggere le bollette che ogni mese, puntualmente, arrivano a casa. Tuttavia, occorre considerare anche l’altra faccia della medaglia, nell’attuale mercato dell’energia infatti esistono così tante offerte che non è semplice trovare quella maggiormente adatta alle proprie esigenze. Per facilitare la scelta, Iren ha deciso di creare diverse offerte per luce, gas, chiare, veloci e super vantaggiose.

Iren assicura alla propria clientela tariffe convenienti ed equilibrate. Sulla base delle proprie abitudini è possibile scegliere tra diverse offerte di casa Iren come ad esempio Iren Placet Luce, disponibile sia con prezzo fisso sia con prezzo variabile, ancora, Iren Quick Luce Web, e Iren Revolution Luce, entrambe caratterizzate dalla tariffa monoraria fissa.

Perché scegliere Iren per la propria fornitura d’energia

Iren permette davvero a chiunque di poter trovare l’offerta che è maggiormente in linea con le proprie abitudini in modo semplice e veloce. È sufficiente infatti connettersi, con qualsiasi dispositivo con connessione ad internet, sul sito ufficiale dell’azienda ed effettuare il confronto delle varie offerte direttamente dal proprio smartphone o dal proprio pc. Iren, grazie ai vari dispositivi tecnologici che mette a disposizione dei propri clienti, aiuta anche a ridurre gli sprechi ed eventuali brutte sorprese in bolletta. L’azienda inoltre, mette a disposizione dei veri e propri professionisti a cui rivolgersi per chiedere consigli volti a contenere i consumi.