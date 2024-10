Tutela vulnerabilità gas, Arera: meno 1,9% per il mese di settembre

Dall’Arera arriva l’aggiornamento delle condizioni del Servizio di Tutela della vulnerabilità gas per settembre 2024. L’Autorità per energia, reti e ambiente ha comunicato il valore della materia prima.

Per il mese di settembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso scendere rispetto a quelle registrate ad agosto, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 38,80 €/MWh.

Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (con ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 110,93 centesimi di euro per metro cubo (-1,9% su agosto).

La spesa per la materia gas naturale è pari al 46,1% della spesa per la fornitura di gas in tutela vulnerabilità; la spesa per il trasporto e la gestione del contatore è pari al 22,2%; le imposte coprono il 29% della spesa; gli oneri di sistema il 2,7%.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata sul sito entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento

UNC: gas, meno 24 euro per i vulnerabili

Secondo quanto stabilito dall’Autorità, dunque, dal primo settembre il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende dell’1,9%.

“Ottima notizia, anche se per il momento l’effetto sul portafoglio delle famiglie sarà quasi nullo, essendo spenti i caloriferi – spiega Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Bisognerà, quindi, attendere il prezzo di ottobre per poter cantare vittoria, dato che il gas è un prodotto stagionale che registra rincari nel semestre di maggior consumo, ossia da ottobre a marzo. In ogni caso, è una conferma che i prezzi per i vulnerabili restano più convenienti di quelli del mercato libero”.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il -1,9% significa spendere 24 euro (23,87 euro) in meno su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi passa così da 1244 euro a 1220, che sommati ai 529 della luce del nuovo cliente tipo che consuma 2.000 kWh all’anno, determinano una spesa complessiva pari a 1749 euro.

Se il prezzo del gas scende oggi dell’1,9% su agosto, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, nel confronto con i tempi pre-crisi del settembre 2020 il prezzo è oggi superiore dell’83,5%, mentre rispetto al picco del settembre 2022 è inferiore del 10,5%.

