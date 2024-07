Utilitalia aderisce all’Alleanza contro la povertà energetica

Utilitalia entra a far parte dell’Alleanza contro la povertà energetica, network attivo dal 2019.

«Le utilities – spiega il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – sono particolarmente sensibili al tema della povertà energetica e sono impegnate da anni per contrastare il fenomeno. In quest’ottica si inquadra la nostra adesione all’Alleanza contro la povertà energetica, un’occasione per riflettere sugli strumenti di sostegno attualmente previsti e sulle possibili soluzioni da mettere in campo per aumentarne l’efficacia».

«In un momento così delicato in cui si deve andare a definire la Strategia italiana per la povertà energetica, avere al tavolo di proposte e comunicazione l’associazione delle Utility italiane rappresenta una grande opportunità per il network dell’Alleanza contro la povertà energetica – sottolinea Agnese Cecchini cofounder dell’iniziativa – Abbiamo da pochi giorni inviato una lettera aperta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al nuovo referente dell’Osservatorio povertà energetica e crediamo che con questa nuova partnership potremo portare avanti con successo il dialogo e la sinergia tra più attori che da sempre operano per contrastare il fenomeno della povertà energetica».

Utilitalia è la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas in Italia, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!