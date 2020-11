Cosa bisogna fare per ampliare un garage? Dalla pratica edilizia al portone sezionale

Se si vuole ingrandire un garage è utile sapere come muoversi per comprendere al meglio la natura dell’intervento

Se si ha in mente di ingrandire un garage è utile sapere come muoversi per comprendere al meglio la natura dell’intervento. In primis, è bene chiarire che allargare un garage è a tutti gli effetti un’opera di ristrutturazione edilizia e, per questo, deve obbligatoriamente passare da un’idonea pratica edilizia. Detto ciò, l’ampliamento del garage rientra tra gli interventi previsti dal bonus ristrutturazione 2020. Una buona notizia, dunque, ma a patto di fare le cose per bene.

Tra la documentazione relativa alla pratica di ampliamento occorre allegare i progetti, redatti secondo i regolamenti comunali vigente e una dichiarazione del progettista che certifichi la conformità del progetto a tutte le normative sul tema, tenendo conto anche delle specifiche direttive in materia di sicurezza sismica, igienico-sanitaria e di efficienza energetica.

Contesto dell’intervento e agevolazioni fiscali

Nelle fasi preliminari occorre tenere conto del contesto in cui si opera. Infatti, non è possibile rinnovare un garage senza considerare le norme relative alla conservazione paesaggistica e all’urbanistica. Questo vuol dire che, se l’intervento di ampliamento dovesse essere svolto all’interno di una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico (o sottoposta a tutele), occorrerà far valutare il progetto all’ufficio tecnico o all’ente di competenza.

Per ogni modifica richiesta su un progetto già approvato si dovrà presentare un’ulteriore pratica edilizia specifica per la classificazione dell’intervento. Ovviamente, non sono consentite variazioni che modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia del garage.

Passando alle agevolazioni, la detrazione fiscale del 50% prevista dal bonus ristrutturazione è pensata esclusivamente per chi realizza nuovi posti auto in contesti che vedono i locali adibiti a garage di pertinenza di un’unità immobiliare a uso abitativo. Per ovvie ragioni, lo sgravio è applicabile solo alle spese sostenute per aggiornare la parte esistente (fino a un massimo di 96mila Euro di importo totale), mentre non copre gli esborsi per l’ampiamento vero e proprio, che è da intendere a tutti gli effetti come nuova costruzione.

Mai trascurare prezzo e qualità

Oltre alle lavorazioni meramente riferibili agli spazi, un intervento di ampliamento del garage comporta spesso anche la sostituzione del portone d'ingresso con uno più grande e moderno. Le possibilità offerte dal mercato sono innumerevoli e, anche da questo punto di vista, occorre valutare e soppesare tutto con attenzione. Il consiglio, dove la conformazione del garage lo permette, è quello di installare un portone sezionale. In tema di portoni sezionali, il rapporto qualità/prezzo è fondamentale. Il consiglio è di richiedere diversi preventivi, così da farsi un'idea chiara dell'offerta di mercato. Come detto, però, oltre al portafogli non bisogna dimenticare di guardare alla qualità. Perché un portone di qualità è sempre sinonimo di sicurezza e di durata nel tempo.

