Precompilata 2026, dal 23 maggio l’assistenza straordinaria del call center

Dal 23 maggio parte l’assistenza straordinaria per la Precompilata 2026, con il call center dell’Agenzia delle entrate che sarà disponibile anche il sabato per rispondere alle domande dei cittadini. Entrano dunque in piena azione le attività della Dichiarazione Precompilata di quest’anno. Dal 30 aprile 2026 sono infatti disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o inviati dagli enti esterni. Dal 14 maggio, invece, è possibile modificare o integrare, oppure accettare le dichiarazioni così come predisposte dall’Agenzia. Per l’invio della dichiarazione c’è tempo fino al 30 settembre.

Il calendario dell’assistenza straordinaria

Nei prossimi giorni partirà l’assistenza straordinaria del call center dell’Agenzia delle Entrate. Dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi, il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina.

In particolare, le date da segnare in calendario sono: 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.

Nelle quattro giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata e saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti. A disposizione ci sono tre numeri: 800.90.96.96 da rete fissa; 06.97.61.76.89 da cellulare; 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.

Il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

Precompilata, informazioni e scadenze

Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida nella sezione “L’Agenzia informa”. Oltre alla clip già online, che riepiloga le principali scadenze, sul canale YouTube delle Entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.

La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 30 settembre 2026. Per chi utilizza “Redditi Pf” si parte nel pomeriggio di domani, 20 maggio, quando i modelli saranno disponibili per la consultazione e per integrazioni; potranno essere poi inviati dal 27 dello stesso mese e fino al 2 novembre 2026.