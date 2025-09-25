Precompilata in dirittura d’arrivo, c’è tempo fino al 30 settembre

C’è tempo fino al 30 settembre per la consegna della Precompilata di quest’anno. Il 60% dei 730 viene inviato con la modalità semplificata. C’è un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.

Per consultare e inviare il modello 730 si deve entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). L’Agenzia predispone di guide per l’assistenza ai cittadini. E oltre alla guida dedicata e al sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili, sul canale YouTube “Entrate in video” e sugli altri social istituzionali è disponibile un breve video che riepiloga i passi principali fino all’invio.

730 precompilato in dirittura d’arrivo

La Precompilata è in dirittura d’arrivo, con la scadenza a fine mese. Dai primi dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate emerge che che fra i cittadini che hanno già inviato il 730 in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la “modalità semplificata”, che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l’Agenzia ha inviato un memo tramite l’App “IO” per ricordare l’imminente scadenza ai contribuenti che – pur essendo già entrati nell’applicativo – non hanno ancora cliccato sul tasto “invia”. Fra chi sceglie la precompilata, 4 su 10 la inviano senza modifiche.

Piace la “semplificata”

Anche quest’anno, chi presenta il 730 con l’applicativo dell’Agenzia può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia che guida con parole di uso comune fino al click finale. In questo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. 7

Da un primo bilancio sui 730 già trasmessi in autonomia dai cittadini, circa 6 modelli su 10 sono stati inviati in modalità semplificata. Lo scorso anno erano il 52%. Inoltre, sempre considerando i 730 semplificati, il 41% è stato accettato così come predisposto dal Fisco.