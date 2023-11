Preventivo: cos’è, a cosa serve e come aiuta nella trattativa con i clienti

Nel contesto del mondo professionale e imprenditoriale, la definizione e la corretta stesura di un preventivo risulta un momento fondamentale all’interno di una trattativa con un cliente, cosa che in realtà spesso viene sottovalutata.

Mentre molti lo considerano una formalità, si tratta di uno strumento che si rivela invece cruciale per decidere l’inizio o meno di un rapporto con il cliente. La sua importanza è chiara: nonostante il marketing e la reputazione possano attirare potenziali clienti, è questo il momento che determina la scelta tra te e i concorrenti.

Ma come si fa un preventivo efficace? La questione è meno scontata di quanto si possa pensare, in quanto richiede precisione e attenzione. Ci sono alcune informazioni che non possono essere omesse e devono risultare il più chiare possibile, per questo a volte può essere indicato valutare l’utilizzo di un software specializzato.

Che cos’è un preventivo

Definire chiaramente il concetto di preventivo è essenziale prima di procedere alla sua redazione. Fondamentalmente, rappresenta una stima dei costi associati a un determinato lavoro, delineando le voci che giustificano il prezzo complessivo richiesto.

Va oltre la mera questione economica, fungendo spesso da proposta contrattuale che vincola il professionista o l’azienda a eseguire il lavoro secondo le specifiche del documento e che fornisce quindi al potenziale cliente una garanzia.

La sua importanza risiede inoltre nella capacità di presentare non solo un prezzo, ma un’offerta completa e dettagliata. È come un biglietto da visita, veicolo di tempestività, chiarezza, competenza e serietà.

Inoltre, agisce come un ponte informativo tra fornitore e cliente, svolgendo un ruolo cruciale nella comunicazione. Per il fornitore, è l’opportunità di presentare servizi e garantire chiarezza sui costi, prevenendo possibili incomprensioni.

Per il cliente, invece, costituisce uno strumento per confrontare diverse offerte, prendendo decisioni informate tra i diversi competitor basate sulle proprie esigenze.

La stesura accurata del preventivo richiede quindi che vengano inseriti dettagli sui fornitori, descrizioni precise di prodotti o servizi, prezzi esatti o stime, la data di validità e, se pertinente, i tempi di lavorazione.

Inoltre, considerando possibili variazioni, fornire dettagli su opzioni aggiuntive può personalizzare l’offerta, rendendola più attraente al cliente.

Tutte le funzioni e i vantaggi di un buon preventivo

Già da quanto abbiamo detto si può facilmente intuire che la redazione di un preventivo esaustivo riveste un ruolo cruciale nel processo decisionale del cliente, poiché rappresenta il mezzo attraverso il quale egli valuta e confronta diverse alternative per il lavoro che deve essere svolto.

Quest’ultimo spesso ha conoscenza limitata dei professionisti disponibili sul mercato e ha quindi la necessità di fidarsi prima di impegnarsi. Pertanto, fornire un prospetto dettagliato dei servizi, inclusi gli optional, può essere ciò che farà la differenza e sarà in grado di trasmettergli la sicurezza che sta cercando.

Non si limita quindi a una mera questione economica, ma si configura come un vero e proprio biglietto da visita che va oltre l’offerta commerciale, presentando il professionista, la sua attività e, soprattutto, la sua professionalità.

La tempestività, la chiarezza e la competenza emergono come valori preziosi da trasmettere attraverso un documento accurato, che mira a offrire tutte le informazioni necessarie per consentire al cliente di prendere la sua decisione con serenità e fiducia.

Inoltre, il professionista può sfruttare questo strumento per creare un’offerta personalizzata, soluzione che dimostra l’attenzione verso la persona e rende pertanto l’azienda più apprezzabile rispetto a molti altri competitor.

Come prepararlo al meglio, grazie anche a software gestionali

La preparazione di un preventivo ottimale richiede attenzione a diversi elementi chiave, cosa che a volte non è semplice e per questo l’utilizzo di software gestionali può notevolmente semplificare il processo.

Prima di tutto, è essenziale rispondere tempestivamente alle richieste di preventivo, evidenziando chiaramente la data di presentazione per stabilire un riferimento univoco. L’assegnazione di una scadenza all’offerta è qualcosa da non dimenticare, considerando l’evoluzione del mercato e i possibili cambiamenti nei costi.

Per facilitare la comunicazione diretta e senza intoppi, è altresì fondamentale inserire accuratamente tutti i dati di tutte le parti coinvolte, compresi nomi, cognomi, qualifiche e recapiti.

Il preventivo poi ha necessità di avere una forma ben precisa: deve, infatti, essere chiaro e avere il dono della sintesi, con l’uso di un linguaggio adatto al cliente. Perciò, il prezzo totale deve essere riportato chiaramente e comprendere di sconti, costi extra e tempistiche.

Utilizzare un software permetterà non solo di velocizzare certi processi, avendo rapido accesso a tutte le informazioni importanti, ma aiuterà ad evitare errori umani e soprattutto integra facilmente il preventivo all’interno del sistema commerciale e amministrativo, trasformandolo direttamente in fattura.

