Alluvione in Emilia-Romagna, l’azione di ITAS Mutua

Le misure di ITAS Mutua davanti all’alluvione in Emilia-Romagna: la compagnia ha esteso il periodo di comporto delle polizze in favore di tutte le persone colpite dalla calamità naturale

ITAS Mutua è al fianco delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. La compagnia assicuratrice ha infatti previsto subito l’estensione dei periodi di comporto delle polizze auto e non auto (il periodo di tolleranza che mantiene attiva la copertura dopo la scadenza) ed è in contatto con la Protezione civile trentina per fornire supporto e viveri grazie alle numerose agenzie in loco. È quanto annuncia una nota della società, che ha anche lanciato una raccolta fondi.

ITAS Mutua: “A fianco delle persone colpite dall’alluvione”

Davanti ai territori alluvionati ITAS Mutua, “proprio in coerenza con lo spirito e i valori mutualistici che contraddistinguono la Compagnia trentina da oltre 200 anni, si è subito mobilitata – informa una nota – per garantire un primo e concreto supporto alle popolazioni colpite dalla devastazione delle acque”.

Nell’attesa delle decisioni che verranno prese dal Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, la compagnia ha previsto con la propria rete di agenzie di “estendere in autonomia il periodo di comporto delle polizze in favore di tutte le persone colpite dalla calamità naturale. Per le polizze auto il periodo è stato esteso di 30 giorni, per le polizze non auto l’estensione arriva a 60 giorni. E’ stato inoltre stabilito che il termine di denuncia dei sinistri causati dall’alluvione passa da 3 a 30 giorni dalla data dell’evento”.

Attraverso il supporto logistico delle agenzie sul territorio, la compagnia sta mettendo a disposizione viveri e beni di prima necessità in raccordo con la Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento, presente da qualche giorno nelle zone alluvionate per garantire sostegno nelle attività di salvataggio delle persone e messa in sicurezza delle abitazioni e dei corsi d’acqua. Inoltre attraverso ITASolidale – la Onlus partecipata da ITAS Mutua, dai dipendenti della Compagnia e dal Gruppo Agenti ITAS – è stata lanciata una raccolta fondi straordinaria “Un aiuto per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione” sul portale di Produzioni dal basso.

