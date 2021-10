Assicurazione e sottoassicurazione, giovedì l’evento di Confconsumatori e Sna

Assicurazione, sottoassicurazione e ricerca di un equilibrio fra consumatori, polizze e intermediari sono al centro dell’evento online organizzato per giovedì da Confconsumatori e Sna, Sindacato nazionale agenti di assicurazione.

L’appuntamento è per giovedì giovedì 21 ottobre, dalle 10 alle 13, con il convegno online “Consumatori, Polizze e Intermediari: un difficile equilibrio”, realizzato nell’ambito del Mese dell’Educazione finanziaria. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si rivolge in particolare a consumatori e operatori del settore assicurativo; sarà trasmesso in diretta online sul canale Youtube di Sna (si consiglia la registrazione a questo LINK).

È un appuntamento che rientra, fra l’altro, nell’ambito delle molteplici attività realizzate a seguito della firma, nel dicembre 2020, del protocollo tra Confconsumatori e Sna, improntate al miglioramento della trasparenza, correttezza e tutela del cittadino in ambito assicurativo.

Alla ricerca di un “nuovo equilibrio”

L’Italia è un Paese “sottoassicurato”, ma per quali ragioni? E quali potrebbero essere le proposte e gli strumenti da adottare per trovare un nuovo equilibrio, difficile ma possibile, tra consumatori, polizze e intermediari? Queste alcune delle domande che verranno affrontate nel corso dell’evento.

«Il convegno – ha detto Claudio Demozzi, Presidente nazionale Sna – si propone di favorire il cambiamento del modo in cui il consumatore si pone di fronte ai prodotti assicurativi, aumentando la sua consapevolezza in fase di acquisto delle polizze vita e previdenziali. Al contempo, l’evento ha l’obiettivo di migliorare il rapporto fiduciario tra gli utenti del servizio assicurativo e l’intermediario professionale, con riferimento specifico agli agenti di assicurazione, mediante la messa a sistema delle buone prassi imperniate sulla risposta professionale al bisogno di sicurezza proveniente da famiglie e imprese».

La sottoassicurazione degli italiani

«Il problema della sottoassicurazione degli italiani – dice Mara Colla Presidente nazionale Confconsumatori – deriva, innanzitutto, da fattori culturali ed educativi. Al contempo, il problema ha a che fare anche con la coerenza e la trasparenza delle soluzioni assicurative offerte dagli intermediari ai consumatori. In un momento storico in cui il welfare pubblico stenta a garantire a tutti i cittadini l’erogazione dei servizi sociali essenziali, tali problemi richiedono risposte sempre più urgenti».

Muovendo da queste premesse, dopo i saluti iniziali di Mara Colla, gli interventi del convegno, moderati da Gianfranco Ursino, Responsabile di Plus24 (Il Sole 24 Ore) approfondiranno, in particolare, tre tipologie di polizze: vita ramo I, multiramo di ramo III e previdenziali, allo scopo di chiarire qual è la loro funzione e, soprattutto, di metterne in luce le criticità proponendo anche ipotesi di soluzioni nell’ottica di migliorare il servizio di consulenza e assistenza prestato all’utente assicurativo. Interverranno: i professori Alberto Floreani e Lodovico Marazzi, docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore bancario e assicurativo di Confconsumatori. Nella seconda parte dell’evento verrà presentata da Roberto Bianchi, Direttore “Sna Channel” e “L’Agente di assicurazione”, la Carta dei Valori di Sna, il primo codice di autodisciplina degli assicuratori che punta anche a rafforzare la fiducia dei consumatori. I lavori si concluderanno con il dialogo tra Ursino e Claudio Demozzi.