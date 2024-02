Assicurazione multirischi: cos’è e che vantaggi offre

L’assicurazione multirischi, definita anche come polizza casa e famiglia, rappresenta una soluzione completa per proteggere il patrimonio e la sicurezza dei propri cari

L’assicurazione multirischi, definita anche come polizza casa e famiglia, rappresenta una soluzione completa per proteggere il patrimonio e la sicurezza dei propri cari. Come è facile intuire dal nome, si tratta di un’assicurazione che permette di coprire diversi rischi, includendo danni alla proprietà, assistenza durante i viaggi, rimborso delle spese sanitarie, ecc.

Quali sono le coperture previste?

Nello specifico, cosa copre una polizza multirischi privata? La risposta dipende dal tipo di contratto stipulato con la compagnia assicurativa e dai moduli scelti. Per quanto riguarda questi ultimi, i principali sono:

Modulo casa: l’ assicurazione casa offre una tutela completa sia per la struttura dell’abitazione che per i beni al suo interno e offre la possibilità di tutelarsi per i danni causati da eventi come terremoti, calamità atmosferiche, furti e incendi, garantendo un risarcimento adeguato alle perdite subite.

l’ offre una tutela completa sia per la struttura dell’abitazione che per i beni al suo interno e offre la possibilità di tutelarsi per i danni causati da eventi come terremoti, calamità atmosferiche, furti e incendi, garantendo un risarcimento adeguato alle perdite subite. Modulo animali domestici: la polizza per gli animali domestici protegge i danni causati dai propri animali a terzi, ma consente anche di ricevere un rimborso per le spese veterinarie, in caso di infortuni e malattie del cucciolo;

la polizza per gli animali domestici protegge i danni causati dai propri animali a terzi, ma consente anche di ricevere un rimborso per le spese veterinarie, in caso di infortuni e malattie del cucciolo; Modulo salute: l’assicurazione sanitaria offre rimborsi per visite specialistiche così da prevenire i rischi associati alla salute o ancora, ad esempio, permette di ottenere una rendita in caso di eventi che causano invalidità permanente;

l’assicurazione sanitaria offre rimborsi per visite specialistiche così da prevenire i o ancora, ad esempio, permette di ottenere una rendita in caso di eventi che causano invalidità permanente; Modulo sicurezza online: in alcuni casi, la polizza multirischi copre anche i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla privacy da parte di minorenni attraverso l’utilizzo scorretto dei social. Inoltre, fornisce una tutela aggiuntiva contro truffe, frodi e violazioni della sicurezza informatica, così da garantire tranquillità durante la navigazione sul web;

in alcuni casi, la da parte di minorenni attraverso l’utilizzo scorretto dei social. Inoltre, fornisce una tutela aggiuntiva contro truffe, frodi e violazioni della sicurezza informatica, così da garantire tranquillità durante la navigazione sul web; Tutela dagli infortuni: la polizza infortuni copre, in estrema sintesi, non solo l’infortunio di per sé ma anche l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente oppure la morte, nel caso in cui i suddetti eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio;

la polizza infortuni copre, in estrema sintesi, non solo l’infortunio di per sé ma anche l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente oppure la morte, nel caso in cui i suddetti eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di un infortunio; Tutela legale: la garanzia Tutela Legale che è possibile includere in una polizza multirischio rimborsa all’assicurato tutti gli oneri relativi alla difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale oppure in sede giudiziale (ovvero in caso di processo vero e proprio) nei casi indicati nel contratto di polizza.

L’importanza della salute della famiglia

Come anticipato, stipulando una polizza assicurativa multirischio -Garanzie Salute&Benessere – è possibile prendersi cura della propria salute ogni giorno. Attraverso una polizza salute si può avere la sicurezza di ottenere il rimborso delle spese mediche in caso di situazioni di emergenza, possibili interventi e visite specialistiche per prevenzione e diagnosi. Tale polizza permette a chi la sottoscrive e a tutta la sua famiglia di prendersi cura della propria salute a tutto tondo, dalla prevenzione (aspetto tutt’altro che secondario) alla cura vera e propria. Ad esempio, per poter prevenire i rischi legati alla salute sono disponibili dei servizi ad hoc finalizzati a consigliare uno stile di vita sano, per prevenire eventuali patologie e recuperare al meglio a seguito di un eventuale infortunio o patologia. Infine, polizze simili, permettono di usufruire di prestazioni mediche private di alto livello, con la possibilità di ottenere il rimborso delle spese, di avere un’assistenza medica 24 ore al giorno e sette giorni su sette in caso di necessità e molte altre garanzie e servizi finalizzati a mantenere uno stile di vita sano e ad aiutare nella prevenzione delle malattie.

