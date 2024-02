Assicurazione sulla casa: una protezione a 360 gradi

Le varie compagnie assicurative propongono un gran numero di prodotti: assicurazioni sulla vita, fondi pensione, polizze assicurative obbligatorie (polizze RC auto e moto), polizze sanitarie ecc.

Fra le diverse soluzioni offerte, una che negli ultimi anni è sempre più stata presa in considerazione dagli italiani è l’assicurazione sulla casa, un prodotto non obbligatorio che serve a tutelare il contraente da tutta una serie di eventi rischiosi più o meno gravi che potrebbero comportare esborsi di denaro particolarmente elevati.

Nel corso degli anni le proposte si sono fatte sempre più articolate e interessanti e oggi è possibile assicurare la propria casa , la casa presa in affitto, la casa concessa in affitto, la seconda casa e anche la casa in condominio.

Ogni compagnia offre specifici prodotti, anche se diverse coperture sono comuni a tutte le proposte. La variabilità dei prezzi è notevole perché oltre alle inevitabili differenze tra una compagnia e l’altra, possono variare le coperture scelte dall’assicurato che sono davvero numerose.

Del resto non tutte le case sono uguali, così come non lo sono le esigenze di chi le abita. Fortunatamente, le polizze attuali sono soluzioni molto versatili ed è possibile personalizzarle al massimo; infatti, oltre alla protezione specifica per l’abitazione è possibile aggiungere garanzie contro altri rischi (per esempio infortuni e malattie, responsabilità civile animali ecc.), tant’è che si parla più specificamente di “polizze multirischio”.

Quali protezioni prende in considerazione un’assicurazione sulla casa?

Un’assicurazione sulla casa prende in considerazione varie problematiche e le protezioni di cui si può godere sottoscrivendo un contratto del genere sono molto numerose.

Ovviamente è compresa una protezione dei danni che possono verificarsi, per le più svariate ragioni, all’abitazione, ai beni che si trovano al suo interno e agli abitanti. È inoltre possibile proteggersi dai danni provocati a terzi in seguito alla proprietà della casa (responsabilità civile sulla proprietà) e dal furto e dalla rapina.

La tutela classica di una polizza casa è ovviamente quella che protegge dai danni all’immobile; questa tutela ha l’obiettivo di risarcire il contraente qualora si verifichino danni causati da eventi come incendio, scoppio, esplosioni, trombe d’aria, fulmini, grandine e altri eventi atmosferici, infiltrazioni o fuoriuscite d’acqua, atti vandalici ecc.

Garanzia di grande importanza, che può evitare esborsi di denaro consistenti e problematiche legali, è la responsabilità civile sulla proprietà. Si tratta di una tutela con la quale il contraente si protegge dai danni causati a terzi in relazione alla proprietà dell’immobile; un esempio tipico è l’incendio che scaturisce nella propria abitazione e finisce per danneggiare beni altrui, per esempio l’automobile del vicino o la sua abitazione; altro esempio è quello di un pezzo di cornicione che si stacca e colpisce un bene altrui o una persona.

Di notevole interesse è poi la garanzia relativa al furto e alla rapina; se questa copertura è presente, il contraente ha diritto a essere risarcito nel caso in cui subisca un furto o un danneggiamento dei beni che si trovano internamente all’abitazione (porte, finestre, mobilia, apparecchiature elettroniche ecc.); il risarcimento è dovuto dalla compagnia anche nel caso in cui l’assicurato subisca lo scippo di effetti personali durante una rapina.

Accanto a queste coperture che potremmo definire “classiche”, ve ne sono poi molte altre che può valere la pena di prendere in considerazione per garantirsi una protezione a 360 gradi, come per esempio l’assistenza cyber risk, i danni catastrofali (terremoto, alluvioni o inondazioni), la protezione 4 zampe, l’assistenza legale ecc.

