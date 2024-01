Commissione di allerta rapida, il 14 febbraio riunione sui prezzi dell’rc auto

La Commissione di allerta rapida sui prezzi si occuperà a febbraio del caro rc auto. Il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato infatti per mercoledì 14 febbraio 2024, presso Palazzo Piacentini, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi (istituita con il Decreto Trasparenza che ha rafforzato i poteri di monitoraggio e di verifica del Garante) sul settore assicurativo. È quanto comunica online il Ministero.

Rc auto, prezzi in aumento del 7,1%

La riunione, prosegue la nota, ha l’obiettivo di approfondire le recenti dinamiche dei costi dell’rc Auto, a fronte di un aumento del prezzo medio del +7,1% tra novembre 2023 e lo stesso periodo nel 2022, come certificato dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Alla riunione parteciperanno i principali attori del comparto assicurativo.

All’inizio di gennaio, gli ultimi dati dell’Ivass hanno evidenziato chenel mese di novembre 2023, il prezzo medio dell’rc auto è pari a 391 euro, in aumento del 7,1% su base annua in termini reali. L’indagine sui prezzi effettivi per la garanzia rc auto evidenzia che il livello dei prezzi medi risulta ancora inferiore al dato osservato nel periodo pre-pandemico (403 euro a novembre 2019). Le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +4,6% (Ascoli) e il +12% (Imola). Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 248 euro, in aumento rispetto all’anno precedente (+3,1%). Gli assicurati assegnati a classi di merito superiori alla prima, ha rilevato ancora l’Ivass, registrano un incremento di prezzo (+11%) più alto rispetto alla media nazionale.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!