Comunicato LEV INS sulle polizze contraffatte segnalate da IVASS

In merito alla notizia relativa alla segnalazione IVASS nei confronti della compagnia LEV INS, precisiamo che si tratta di informazioni del tutto errate.

La segnalazione cui si fa riferimento è indirizzata all’intermediario “RHFIR AYOUB”, non iscritto nel registro degli intermediari RUI di IVASS e non alla mancata iscrizione della LEV INS, per la quale la Compagnia non aveva alcuna colpa , dato che a Marzo 2013 non aveva interesse e quindi non aveva neanche iniziato la propria attività assicurativa in Italia, infatti l’iscrizione è avvenuta soltanto nel Dicembre 2013 e la prima polizza è stata emessa a Novembre del 2018. IVASS è stata regolarmente avvisata dell’inizio dell’attività assicurativa in Italia.

In merito alla contraffazione, ci teniamo a precisare che si fa riferimento ad un prodotto assicurativo che la Compagnia non ha mai commercializzato in Italia.

LEV INS, è quindi regolarmente iscritta in IVASS, opera sul mercato italiano in regime di libera prestazione di servizi da novembre 2018, e dal 2019 attraverso mandato all’agenzia assicurativa Level Ins Agency Srl con le sue sedi di Roma e Milano, in tutta regola e in accordo con i regolamenti e la normativa stabilita dall’organo regolatore italiano.

LEV INS è leader del mercato bulgaro e una della maggiori compagnie dell’Europa orientale, con una reputazione consolidata da quasi 30 anni. Siamo parte lesa di azioni commesse da soggetti terzi che hanno utilizzato il nostro nome per commettere illeciti ai danni dei consumatori. Questi fatti continuano a danneggiare la nostra reputazione a distanza di quasi 10 anni, per questo stiamo intraprendendo tutte le misure legali necessarie affinché la nostra reputazione e immagine siano tutelate.

Ringraziamo Helpconsumatori.it per averci dato la possibilità di fare chiarezza su questa vicenda.

Pavel Dimitrov, CEO Lev Ins Insurance Company AD

