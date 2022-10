Educazione finanziaria, convegno su assicurazioni e tutela del consumatore “oltre le norme”

Le assicurazioni dal punto di vista del consumatore. È in quest’ottica, nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, che si svolgerà il 27 ottobre il convegno “Oltre le norme – Soluzioni integrate per la tutela dell’utente assicurativo” promosso da Confconsumatori e Sna, con il patrocinio della Regione Lombardia. Si parlerà di polizze online, sostenibilità dei prodotti assicurativi, etica del business e criticità frequenti che il mondo assicurativo pone ai consumatori.

Assicurazioni e consumatori

Confconsumatori e Sna – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione invitano dunque i cittadini e gli operatori del mondo assicurativo a una riflessione sulla tutela dell’utente assicurativo, tra problemi cronici e aspetti innovativi di forte attualità.

L’appuntamento è appunto giovedì 27 ottobre dalle 14 alle 17,30 con il convegno “Oltre le norme – Soluzioni integrate per la tutela dell’utente assicurativo” organizzato nell’ambito degli eventi del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’evento si terrà sia in presenza presso Crowne Plaza Milano Linate in via K. Adenauer 3 a San Donato Milanese, ma sarà anche trasmesso online sul sito https://snatv.it/it/diretta.html e sulla Pagina FB di Confconsumatori Nazionale.

Il convegno, attraverso l’analisi di buone pratiche e problematiche frequenti, mira a far emergere i pilastri su cui l’intero sistema assicurativo dovrebbe oggi fondarsi: l’eticità delle condotte dell’intermediario e una maggiore promozione dell’educazione finanziaria e assicurativa e previdenziale tra i cittadini.

Al centro dell’incontro ci saranno una serie di temi cruciali per i consumatori: l’importanza di una corretta informazione dell’utente assicurativo, facilitata dall’intermediario; utilità e criticità dei principali contratti in materia assicurativa (es: polizze previdenziali, Long Term Care, RC Auto ecc..); la sostenibilità e la digitalizzazione applicate all’ambito delle polizze assicurative, tra rischi e opportunità. Il convegno mira a stimolare e accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi e previdenziali, contrastando il fenomeno della sottassicurazione dei cittadini, quantomeno in alcuni settori chiave come previdenza, salute e RCAuto.

L’evento rientra nell’ambito delle attività realizzate a seguito della firma, nel dicembre 2020, del protocollo tra Confconsumatori e Sna, con azioni improntate al miglioramento della trasparenza, correttezza e tutela del cittadino in ambito assicurativo.

Il programma del convegno

Dopo il saluto di Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori, sarà il moderatore Roberto Bianchi a introdurre i lavori parlando di consumatori ed etica del business assicurativo. Prenderanno poi la parola gli esperti: Antonio Pinto, responsabile area prodotti bancari, assicurativi e finanziari di Confconsumatori, parlerà di polizze assicurative che prevedono l’investimento in prodotti rispettosi dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance); Domenico Fumagalli, consulente normativo e regolamentare di Sna, affronterà il tema del diritto all’informazione del consumatore e analisi precontrattuale dell’intermediario; Marco Festelli, vicepresidente Confconsumatori, illustrerà le principali criticità che affrontano i consumatori nell’acquisto di polizze, anche online; infine Fabio Antonio Luca Occhiuto componente dell’Esecutivo Nazionale Sna, approfondirà i rischi e le opportunità dell’acquisto di polizze digitali su internet. Le conclusioni saranno affidate a Claudio Demozzi, Presidente nazionale di Sna.

