Fwu Life in liquidazione, Adiconsum Verona: incontro pubblico per gli assicurati

Si mobilitano le associazioni dei consumatori sul caso della compagnia Fwu Life Insurance in liquidazione. La società è stata posta in scioglimento e liquidazione giudiziaria e nei giorni scorsi c’è stato l’incontro fra Ivass e associazioni di consumatori del CNCU per aggiornare sulla nuova crisi che investe il mercato delle polizze assicurative. In Italia sono coinvolti circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro.

A livello locale, si segnala l’iniziativa di Adiconsum Verona. Migliaia di risparmiatori veronesi, spiega l’associazione, sono coinvolti nella liquidazione di FWU Life Insurance. Per fare chiarezza e fornire supporto concreto, Adiconsum Verona organizza un incontro pubblico martedì 11 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Pastore, CISL Verona, Lungadige Galtarossa 22d.

«La procedura di liquidazione ha tempi ben definiti, e chi offre scorciatoie rischia di trarre in inganno i risparmiatori – avverte Silvia Caucchioli di Adiconsum Verona – Attenzione a broker e intermediari finanziari, è fondamentale affidarsi a professionisti competenti e seguire i percorsi ufficiali per ottenere il rimborso senza rischi. Adiconsum Verona è a disposizione per fornire supporto e indicazioni chiare agli assicurati coinvolti».

Cosa succede ora?

A seguito dello scioglimento della compagnia e dell’avvio dell’iter di liquidazione, ricorda Adiconsum Verona, gli assicurati riceveranno entro sei mesi una comunicazione ufficiale dal liquidatore lussemburghese, contenente l’indicazione dell’importo spettante a ciascun contraente. Sarà fondamentale verificare l’esattezza dei dati riportati, confrontandoli con i versamenti effettivamente effettuati.

Adiconsum Verona, informa una nota, si impegna a supportare gli assicurati in questo controllo, per garantire che non vi siano discrepanze nei crediti riconosciuti. Inoltre, l’associazione seguirà da vicino l’insinuazione al passivo della compagnia FWU, un passaggio cruciale affinché gli aventi diritto possano far valere le proprie richieste di rimborso. Sebbene la procedura di liquidazione non sarà immediata, spiega ancora, “è importante sottolineare che i fondi per il risarcimento ci sono, e con la giusta assistenza sarà possibile recuperare quanto dovuto”.

