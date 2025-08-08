Fwu Life, Ivass: attenzione a tentativi di vendita polizze vita sotto falsa identità

Attenzione alle nuove offerte di servizi per le polizze Fwu Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazione all’inizio dell’anno. L’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha diramato ieri un nuovo avviso agli assicurati, in cui informa di tentativi di vendita di nuove polizze Fwu Life Insurance Lux.

Attenzione a offerte sotto falsa identità

L’Istituto è stato informato infatti dell’offerta a contraenti e beneficiari di polizze FWU di nuove proposte di sottoscrizione di polizze sulla vita, per limitare le perdite subite, da parte di soggetti sotto falsa identità.

La possibilità che individui o società potessero contattare i contraenti o i loro aventi diritto per proporre i servizi nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A. era già stata segnalata dall’Autorità di vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances (“CAA”) lo scorso 17 marzo con avviso pubblicato anche sul sito dell’IVASS , nonché dall’Ivass con comunicato stampa del 16 giugno.

In quel caso si faceva riferimento a proposte di investimenti in oro.

L’Ivass, avvisa la nota, “rinnova l’invito a porre particolare attenzione alle proposte ricevute, a verificare la legittimità dei proponenti e ad assicurarsi che quanto proposto sia nell‘interesse delle persone contattate”.

A chi rivolgersi

Per assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30. In caso di dubbi, l’Ivass invita a rivolgersi anche alle associazioni dei consumatori.

Già a marzo le autorità del Lussemburgo avevano richiamato l’attenzione dei consumatori sul fatto che “alcuni individui o società potrebbero contattare i contraenti e, se del caso, i loro aventi diritto, nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.. per proporre i loro servizi. CAA raccomanda a tutte le persone che potrebbero essere contattate di essere estremamente prudenti e di assicurarsi che le persone che le contattano siano abilitate a farlo e che le proposte di servizi siano nel loro interesse”.