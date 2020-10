I trend delle assicurazioni: nel primo semestre 2020 innovazione digitale e prodotti Covid

Innovazione digitale e prodotti Covid per le assicurazioni di quest’anno. «L’emergenza da COVID-19 ha accelerato il processo già in atto di trasformazione digitale nel settore assicurativo, richiedendo un’azione combinata di innovazione tecnologica e organizzativa». È quanto afferma l’Ivass, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che ha pubblicato l’analisi semestrale sulle nuove tendenze nell’offerta dei prodotti assicurativi, relativa al periodo gennaio-giugno 2020.

Le tendenze nell’offerta di assicurazioni nel primo semestre 2020 risentono dell’emergenza coronavirus e, spiega l’Ivass, a seguito dei cambiamenti socio-economici le imprese assicurative «più che sviluppare nuovi prodotti hanno ricercato soluzioni per soddisfare le esigenze di protezione della clientela e andare incontro a quelle di business continuity delle aziende».

Assicurazioni e trasformazione digitale

L’accelerazione della trasformazione digitale è una delle caratteristiche del mercato assicurativo nella prima metà 2020 e ha dato vita a soluzioni tecnologiche e organizzative nuove per tenere conto delle esigenze di distanziamento imposte dalla pandemia.

Sempre più diffuso, ad esempio, è stato l’uso di chatbots, che «si basano sull’intelligenza artificiale per creare esperienze interattive e conversazionali con i clienti attraverso messaggi di testo (Facebook, Messanger,ecc.)», soluzioni sofware che simulano una conversazione umana.

Iniziative assicurative Covid-19

Nel periodo gennaio-giugno 2020, nei rami danni le offerte di nuovi prodotti sono collegate soprattutto agli effetti del Covid e riguardano i settori auto, salute, rc professionale, viaggi e polizze per le piccole e medie imprese. Nel settore vita, spiega l’Ivass, si conferma la tendenza delle compagnie ad offrire polizze multiramo (combinazione di rivalutabili ramo I e unit linked ramo III) e polizze rivalutabili, entrambe riconducibili alla categoria dei prodotti assicurativi di investimento (IBIPs), con orizzonte temporale medio di circa 7 anni.

«Le iniziative COVID-19 a tutela dei consumatori sono state molteplici e hanno riguardato vari prodotti, in particolare nei settori auto, salute, rc professionale, viaggi, polizze destinate a piccole e medie imprese e anche nel settore vita», si legge nel documento.

Nell’rc auto, ad esempio, molte compagnie hanno riconosciuto ai clienti voucher e sconti da applicare in sede di rinnovo della polizza rc auto, in alcuni casi valide anche per l’acquisto di altri prodotti come polizze malattia. Alcune compagnie hanno prorogato la scadenza delle coperture assicurative.

Nel settore salute, sono state riconosciute da alcune imprese estensioni (se non già previste) delle coperture in caso di pandemia, azzeramento del periodo di carenza contrattuale ed equiparazione del periodo di quarantena al ricovero ospedaliero. Altre iniziative sono state le proroghe temporanee del periodo di mora (fino a 60 giorni), la sospensione dell’attività di recupero crediti e di notifica dei decreti ingiuntivi, la non applicazione di franchigie e rivalse contrattuali, l’aumento dei massimali, il prolungamento oltre i 90 giorni delle coperture per il rimborso di spese mediche.

Il mercato invece è stato molto rallentato sul versante di prodotti e iniziative non connesse alla pandemia e all’emergenza sanitaria. C’è stato «un forte rallentamento» e sono stati commercializzati solo pochi nuovi prodotti nei settori Mobilità, Casa, Salute e Cyber Risk.