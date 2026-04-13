Monopattini elettrici, online i chiarimenti sull’obbligo di assicurazione

Dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa e di assicurazione per i monopattini elettrici. Il Mimit pubblica online i chiarimenti sull’assicurazione, mentre ci sarebbero ritardi nella consegna delle targhe

L’obbligo di targa per i monopattini elettrici scatta dal 16 maggio ma molti riusciranno a ottenerla solo dopo quella data, perché in alcune zone d’Italia gli uffici della Motorizzazione non riusciranno a fissare in tempo gli appuntamenti per la consegna. Allo stesso tempo, dal 16 maggio scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Così il Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato online le risposte alle domande frequenti (FAQ) con una serie di chiarimenti sull’assicurazione RC Auto per i monopattini in relazione ad aspetti quali gli intestatari, le coperture, i massimali minimi obbligatori e il diritto di rivalsa.

L’obbligo di assicurazione per i monopattini

I ritardi da parte della Motorizzazione Civile, denunciati nei giorni scorsi, richiedono per Assoutenti un intervento del Governo a garanzia dei proprietari che hanno rispettato nei tempi previsti le nuove procedure di legge.

“I ritardi nella consegna delle targhe rischiano di avere ripercussioni anche sul fronte assicurativo – ha detto il presidente Gabriele Melluso – Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede infatti che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Una copertura che, con l’introduzione della targa, diventa obbligatoria a partire dal 16 maggio e riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli”.

L’assicurazione: intestatari, copertura, rivalsa

Online il Mimit ha pubblicato una serie di chiarimenti sull’assicurazione per i monopattini.

Chi può intestarsi la polizza? Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

C’è una serie di aspetti di cui tenere conto e da valutare attentamente. La polizza, obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino per avere validità legale “il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – MIT”.

I cittadini devono poi prestare attenzione alle condizioni della polizza. Se il monopattino è condiviso in famiglie, fra genitori e figli maggiorenni, “conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto”.

Altro aspetto da considerare è la rivalsa. “Per i monopattini è prudente verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco (obbligatorio) o di trasporto non consentito di un passeggero. La rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali. La polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza”.