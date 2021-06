Neopatentati e tartassati, tariffe record per l’rc auto

I neopatentati pagano tariffe record per l’rc auto. Si va da un minimo di 494 euro l’anno ad Enna fino a un massimo di 980 euro l’anno a Napoli. Tutto questo, mentre il costo medio dell’rc auto in Italia è pari a a 367 euro nel I trimestre del 2021, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ivass. La forbice arriva al +167% rispetto la media nazionale.

È quanto denuncia oggi Assoutenti, che ha elaborato gli ultimi dati Ivass e ha stilato la classifica delle province più costose per i neopatentati.

«I neopatentati – denuncia l’associazione – continuano ad essere gli assicurati più tartassati d’Italia, e per assicurare una autovettura arrivano a spendere fino a 980 euro annui, a fronte di un costo medio dell’Rc auto in Italia pari a 367 euro nel I trimestre del 2021».

Neopatentati e caro-polizze

Quanto pesa l’rc auto per i neopatentati?

«Il record del caro-polizza spetta ai neopatentati di Napoli – spiega il presidente Furio Truzzi – Qui per un utente fino a 24 anni di età il costo medio dell’Rc auto raggiunge 980 euro annui. Al secondo posto Caserta, con 945 euro. Ben 5 province della Toscana si collocano tra le prime 10 città dove assicurare una vettura costa di più ai neopatentati: Prato (934,8 euro), Pistoia (874,6 euro), Massa Carrara (847 euro), Firenze (819,9 euro) e Lucca (801,1 euro)».

Nella classifica delle città più care per i neopatentati, ci sono otto città sopra i 750 euro l’anno. A Roma l’rc auto per i neopatentati è in media di 747 euro l’anno. Bologna e Torino sono sopra i 720 euro. A Palermo servono più di 694 euro, a Milano ne servono 626. Sotto i 500 euro l’anno per i neopatentati sono solo Enna e Pordenone, mentre a Vercelli si pagano 500,8 euro e a Potenza 505 euro.

Rc auto e differenze territoriali

Le tariffe, spiega ancora Assoutenti, rimangono elevatissime e proibitive nonostante lo scorso anno l’incidentalità sia crollata del 40% a causa del lockdown e le restrizioni agli spostamenti proseguite anche nel 2021. Le differenze territoriali, poi, sono ancora forti: la città più conveniente per un neopatentato è Enna, dove si pagano 494,8 euro, seguita da Pordenone (496 euro). Chi ha meno di 24 anni e risiede a Napoli quindi paga quindi il doppio rispetto ad Enna per una polizza rc auto (+98%).

«Una forbice che non trova alcuna giustificazione nella realtà – conclude Truzzi – e conferma l’esigenza di una radicale riforma del settore Rc auto per eliminare le criticità che danneggiano gli utenti e impediscono una reale riduzione delle tariffe per tutti gli assicurati».