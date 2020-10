Polizze dormienti, l’Ivass scrive al mercato per cercare quelle non riscosse

Continua l’impegno dell’Ivass per il risveglio delle polizze dormienti. Ancor più dopo le migliaia di decessi legati al Covid che potrebbero non essere state segnalate a causa del contesto di emergenza in cui sono avvenute

Continua l’impegno dell’Ivass per il “risveglio” delle polizze dormienti. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha inviato una lettera al mercato in cui offre alle compagnie assicurative, anche quest’anno, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, in modo da agevolare la ricerca di polizze non riscosse.

I dati raccolti aiuteranno le assicurazioni a trovare e contattare i beneficiari delle polizze vita dormienti per la liquidazione dei capitali assicurati. È un’esigenza ancor più pressante in questo periodo perché le migliaia di decessi legati al Covid nei mesi scorsi potrebbero non essere state segnalate alle assicurazioni per il contesto drammatico in cui sono avvenute, lontane dai familiari.

Le polizze dormienti

Le polizze vita dormienti sono polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato, della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza, o di polizze di risparmio che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse per vari motivi.

L’indagine svolta dall’Ivass in questi anni ha già portato al “risveglio” di 240 mila polizze vita per un controvalore di 4,4 miliardi. Il nuovo incrocio, spiega l’Ivass, riguarda anche le polizze infortuni che assicurino un capitale in caso di decesso per infortunio.

Polizze dormienti, la lettera al mercato

La lettera al mercato, inviata qualche giorno fa, fa riferimento alle norme del 2018 per cui le imprese assicuratrici devono verificare l’esistenza in vita degli assicurati di polizze vita e infortuni entro il 31 dicembre di ogni anno. Quest’obbligo vuole agevolare la verifica, da parte delle imprese di assicurazione, dell’esistenza in vita o dell’eventuale decesso degli assicurati in modo che le imprese possano attivarsi subito per liquidare le somme ai beneficiari, limitando il rischio di “dormienza” delle polizze.

«l’IVASS intende, nell’interesse dei beneficiari delle polizze, continuare ad offrire per il 2020 alle compagnie il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l’Anagrafe Tributaria in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità già adottate nelle precedenti indagini sulle polizze vita dormienti che hanno consentito di risvegliare oltre 240.000 polizze per un valore di 4,4 miliardi di euro», si legge nella lettera.

L’Ivass riconosce quanto questo sia cruciale per i decessi causati dalla pandemia nei mesi scorsi.

«Tale incrocio – si legge nella lettera – potrebbe risultare particolarmente utile nel momento storico attuale, in cui purtroppo i 35.000 decessi dovuti al COVID, anche per le drammatiche circostanze in cui sono avvenuti, potrebbero non essere stati tutti segnalati alle compagnie di assicurazione dai familiari».

L’ivass chiede dunque alle imprese assicuratrici di fornirle entro il 31 dicembre 2020 gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 31 ottobre 2020 nell’ambito dei rami vita e infortuni. Potranno essere forniti i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati.

Una volta ottenute le informazioni dall’Anagrafe Tributaria, l’Istituto restituirà a ogni impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l’indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali che risultano errati o assenti.

Federconsumatori: rintracciare chi ha diritto alla riscossione

Anche Federconsumatori si sofferma sulle polizze vita dormienti e sul dato di quelle “risvegliate”, pari appunto a 240 mila polizze, per un valore di circa 4 miliardi di euro. L’obiettivo delle misure sulle polizze dormienti è quello di scongiurare il rischio che i beneficiari, dopo 10 anni, perdano il diritto alla riscossione e l’importo confluisca in un fondo del Ministero delle Finanze.

«Ci auguriamo che vengano rintracciati tutti coloro che hanno diritto a riscuotere questi importi, spesso significativi, soprattutto in un momento delicato come quello che le famiglie e il Paese stanno attraversando – afferma Emilio Viafora, Presidente Federconsumatori – Allo stesso tempo ci auguriamo che Poste attui una operazione simile per rintracciare le polizze che fanno capo all’azienda». L’associazione chiede al Ministero delle Finanze di realizzare una campagna di informazione ai cittadini sull’esistenza delle polizze dormienti e su come riscuoterle.