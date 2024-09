Proteggersi dalla non autosufficienza, lunedì webinar MDC con Forum Ania-Consumatori

Si svolgerà lunedì 16 settembre il webinar sulle polizze assicurative Long Term Care e sugli strumenti assicurativi a disposizione per proteggersi dalla non autosufficienza, organizzato da MDC in collaborazione con Forum ANIA-Consumatori

Come proteggersi dalla non autosufficienza nella vita futura? È il tema che verrà affrontato lunedì 16 settembre, alle 14:30, nel webinar “La non autosufficienza – Strumenti assicurativi di Long Term Care”, organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino (MDC), in collaborazione con il Forum Ania Consumatori, nell’ambito del programma “Più informati, più protetti”.

Il webinar approfondirà gli strumenti assicurativi a disposizione per proteggersi da condizioni di non autosufficienza. Ci saranno gli interventi di MDC, del Forum Ania-Consumatori e di rappresentanti del Servizio Vita e Welfare Ania. Verranno analizzati anche gli “Aspetti socioeconomici della condizione di non autosufficienza”.

Con un’aspettativa di vita superiore in media agli 83 anni, spiega MDC, l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo. Sono dunque fondamentali momenti di confronto per illustrare gli strumenti a disposizione degli utenti per garantirsi dal rischio di non autosufficienza e analizzarne gli aspetti socioeconomici. L’introduzione ai lavori del webinar è affidata al presidente nazionale di MDC, Antonio Longo, e al segretario generale del Forum Ania-Consumatori, Giacomo Carbonari.

Il webinar potrà essere seguito su Zoom al seguente link: https://zoom.us/j/93067514717?pwd=sxsGlv6bYNmjHNROoSxm3z4V4i7Ppd.1#success Passcode: 188181

