RC Auto, indagine Antitrust e Ivass sulle criticità concorrenziali

L’Antitrust e Ivass avviano un’indagine conoscitiva e una consultazione pubblica sulle criticità concorrenziali presenti nel settore RC Auto. Temi interessati: bonus malus, classi di merito, risarcimento diretto, scatola nera e comparatori di prezzo

Ci sono ostacoli alla concorrenza nel settore Rc auto? E come superarli? Per rispondere alla domanda l’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva che vuole approfondire le possibili criticità concorrenziali nel settore dell’RC Auto. L’indagine sarà svolta insieme all’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che regola e vigila il settore assicurativo, nel contesto del protocollo di intesa tra le due istituzioni.

È un settore che, considerata l’obbligatorietà dell’RC Auto e la diffusione degli autoveicoli, ha dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025. Nel corso del tempo, sia il legislatore sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla disciplina dell’RC Auto, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative.

Allo stato attuale, tuttavia, sembrano persistere alcune criticità “idonee ad incidere negativamente sull’efficienza e le dinamiche concorrenziali” del settore RC Auto, che dunque l’Antitrust e l’Ivass vogliono approfondire nell’indagine appena avviata. Insieme ad essa lanciano anche una consultazione pubblica (Call for inputs) per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati (da inviare entro il 31 luglio 2026).

La concorrenza nell’RC Auto

L’indagine vuole verificare se, “alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l’assetto del settore dell’assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale a vantaggio dei consumatori finali e ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento”.

L’indagine si concentrerà sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto. Oggetto di analisi sarà anche il ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell’attività del veicolo, come la scatola nera, con riguardo all’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei consumatori.

Come confrontare le offerte commerciali?

L’indagine si occuperà inoltre degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la prassi relativa agli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi, tra i quali Preventivass.

Come si legge nell’avvio del procedimento, un aspetto che va approfondito riguarda “la possibilità per i consumatori di comparare efficacemente i prezzi effettivi dell’assicurazione RC Auto, anche grazie al comparatore pubblico Preventivass, considerata la diffusa applicazione di sconti talvolta molto rilevanti da parte delle compagnie o anche ad opera degli intermediari assicurativi, in un contesto di offerte commerciali caratterizzate da una significativa complessità, in termini, tra l’altro, di clausole aggiuntive (es. guida esclusiva, guida esperta etc.) e garanzie accessorie (furto, incendio etc.)”.

Secondo il provvedimento, strumenti efficienti di confronto dei prezzi aiutano i consumatori a individuare le offerte più convenienti e a stimolare “una maggiore mobilità della domanda (grazie alla riduzione dei costi di ricerca) e una maggiore concorrenza tra le imprese nell’offerta dell’assicurazione RC Auto”.

UNC: porre rimedio al Preventivass

L’Unione Nazionale Consumatori accoglie con favore l’avvio dell’indagine conoscitiva ma chiede che questa porti a provvedimenti. Il presidente Massimiliano Dona spiega che “ non ci potrà mai essere vera concorrenza fino a che il consumatore non potrà comparare tutti i prezzi delle polizze in modo veritiero, quindi con un comparatore pubblico. Ma il ministro Urso continua a voltarsi dall’altra parte, nel totale disinteresse”.

Per l’associazione, in particolare, “urge porre rimedio al pessimo Preventivass, il comparatore pubblico che, a differenza del precedente TuoPreventivatore, si limita a confrontare solo i preventivi riferiti alla copertura base obbligatoria, senza possibilità di aggiungere le garanzie accessorie più utilizzate, dall’incendio al furto, dall’assistenza stradale agli eventi atmosferici, ossia quelle che interessano la gran parte della clientela. Insomma, invece di rafforzare le tutele degli assicurati, aumentando la trasparenza del mercato e la perfetta informazione del consumatore, si va nella direzione opposta”.

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