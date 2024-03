Rc auto, Ivass: a febbraio prezzo medio di 395 euro, in aumento del 6,5%

Ivass: a febbraio il prezzo medio dell’rc auto è di 395 euro, in aumento su base annua del 6,5% in termini nominali e del 5,7% in termini reali

I prezzi dell’assicurazione rc auto a febbraio sono ancora in aumento. Per i contratti sottoscritti a febbraio l’indagine sui prezzi effettivi svolta dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) rileva che il prezzo medio dell’rc auto è di 395 euro, in aumento su base annua del 6,5% in termini nominali e del 5,7% in termini reali. C’è una decelerazione dell’aumento dell’r.c. auto rispetto al +7,5% del mese di gennaio.

I prezzi medi sono inferiori al periodo pre-pandemia (l’rc auto era di 406 euro a febbraio 2019).

Eterogeneo l’andamento al rialzo: l’Ivass segnala incrementi di prezzo su base provinciale compresi tra l’1,8% di Ragusa e l’11% di Aosta.

Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 252 euro, in diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è del 9,3%.

UNC: rialzo “scandaloso”

«Scandaloso! Non solo l’rc auto sale su febbraio 2023 del 6,5%, ma in un solo mese, da gennaio 2024, sale di oltre 5 euro, da 389,14 a 394,52, +5,38 euro, pari ad un balzo mensile dell’1,4% (+1,38)», afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

«Per trovare a febbraio un prezzo medio più alto si deve tornare al 2019, quando era pari a 405,54, ossia ben 5 anni fa, prima del guadagno milionario ottenuto dalle compagnie grazie ai lockdown. In alcune città, poi, il rialzo è addirittura astronomico, come ad Aosta dove l’incremento annuo è dell’11% o a Padova, al secondo posto della classifica con +9,2%, oppure a Brindisi, Belluno e Alessandria con +9,1%. Chiediamo una verifica dell’Antitrust per accertare se in quelle realtà vi sono restrizioni della concorrenza, accordi collusi o abusi di posizione dominante».

Il premio medio più elevato, spiega l’UNC, va a una inaspettata new entry: Monza e Brianza con una stangata pari a 568,95 euro. Medaglia d’argento per Pescara con 564,98 euro. Sul gradino più basso del podio Caserta con 508,35 euro. Napoli per una volta non è la peggiore, collocandosi “solo” in 13° posizione in quanto a rialzo (+8,2%) e in 92° posizione come premio medio con 333,42 euro.

