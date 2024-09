Rc auto, Ivass: ad agosto prezzo medio di 418 euro (più 6,7%)

Indagine Ivass: il prezzo medio dell’rc auto per i contratti sottoscritti ad agosto 2024 è di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali e del +5,6% in termini reali

Continua a crescere il prezzo dell’assicurazione rc auto. Per i contratti sottoscritti ad agosto 2024, il prezzo medio dell’rc auto è di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali). È quanto evidenzia l’indagine dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sui prezzi effettivi della rc auto ad agosto.

A luglio il prezzo medio rilevato era stato di 416 euro, in aumento su base annua del +7,4% in termini nominali (+6,1% in termini reali).

L’indagine di agosto evidenzia che tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +2,6% di Foggia e il +12% di Roma.

Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua e in riduzione del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2014. L’Ivass rileva ancora che, per gli assicurati i appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è del +10,4% a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.

