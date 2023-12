Rc auto, Ivass: prezzo medio di 388 euro

Il prezzo medio dell’assicurazione rc auto a ottobre è di 388 euro, in aumento di quasi l’8% su base annua. Secondo i dati diffusi oggi dall’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, per i contratti sottoscritti nel mese di ottobre 2023, l’indagine sui prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto evidenzia che il prezzo medio dell’r.c. auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali. In termini reali, l’aumento è del 6,2%.

Altri dati diffusi dall’Ivass evidenziano che il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 239 euro, stabile su base annua; il premio medio effettivo risulta più elevato al Centro (424 euro) e al Sud (413 euro); sono ampiamente diffuse le clausole di guida esperta (63,6%) e risarcimento in forma specifica (27,2%).

