ABI e sindacati: a via raccolta fondi per l’alluvione in Emilia-Romagna

ABI e sindacati bancari lanciano una raccolta fondi per la popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. Proseguono in questo modo le iniziative a sostegno della regione e dei cittadini, alle prese ora con ingenti danni materiali e con i rischi sanitari legati alla presenza di acque e fango alluvionale.

Raccolta fondi per l’Emilia-Romagna

Come informa una nota stampa. ABI e organizzazioni sindacali bancarie Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno promosso una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione di maggio, che ha drammaticamente causato numerose vittime, oltre a ingenti danni materiali.

“Con questa iniziativa Abi e Sindacati, insieme alle banche e ai dipendenti del settore che vorranno aderire, esprimono vicinanza e sostegno concreto alle persone colpite dall’alluvione, rinnovando il proprio consolidato spirito di presenza, partecipazione e solidarietà in occasione di eventi drammatici – si legge nella nota – L’iniziativa si affianca anche ad altri interventi di sostegno messi in campo da numerose Banche e prevede su base volontaria la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori bancari con una quota di 10 euro, con addebito in busta paga, e dei datori di lavoro con un pari contributo”.

Il conto corrente di riferimento intestato a Fondazione Prosolidar-Onlus (IT68F0200803284000106557514 – Causale versamento: Alluvione in Emilia-Romagna) è aperto alla partecipazione di chiunque altro voglia unirsi a questa iniziativa versando il proprio contributo. La raccolta dei fondi è infatti curata dalla Fondazione Prosolidar-Onlus (www.fondazioneprosolidar.org), nata dalla contrattazione collettiva di settore e fin dal 2005 dedicata al finanziamento di progetti solidarietà.

