Finanza sostenibile, Abi lancia online “Parole di sostenibilità”

Nel mese dell’educazione finanziaria arriva “Parole di sostenibilità”, la finanza sostenibile spiegata in sei puntate dall’ABI (Associazione bancaria italiana) con una serie di podcast e un documento testuale con i principali termini da conoscere per muoversi nel mondo della finanza sostenibile. Si tratta di brevi approfondimenti per conoscere alcuni aspetti economici legati al mondo bancario e allo sviluppo sostenibile.

Finanza sostenibile, iniziativa Abi-Consumatori

La finanza sostenibile viene introdotta con i principali termini da conoscere. “Parole di sostenibilità” è dunque un’iniziativa che mette a disposizione dei cittadini 6 puntate online, brevi approfondimenti da ascoltare, ma anche da leggere grazie a una versione testuale dei contenuti, per supportarli nella comprensione dei temi legati al mondo bancario e del risparmio e allo sviluppo sostenibile.

Realizzata dall’Abi, l’Associazione bancaria italiana, con il supporto del Centro del Libro parlato dell’UICI, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus APS, l’iniziativa è in collaborazione con le Associazioni dei consumatori (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori).

Parole di sostenibilità si muove poi nell’ambito dei lavori su sostenibilità in banca e Agenda 2030, per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, e fa parte delle proposte del Mese dell’educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. I temi trattati sono: Finanza e sostenibilità, Agenda 2030, preferenze di sostenibilità, green bond, economia circolare, Dichiarazione non finanziaria.

Gli episodi audio sono tutti disponibili sul sito dell’Abi. Dallo stesso link è possibile scaricare anche una brochure pieghevole con la versione testuale dei contenuti, per una loro più ampia accessibilità. La serie può inoltre essere ascoltata su piattaforma di podcast alla seguente pagina dedicata www.spreaker.com/show/parole-di-sostenibilita .

