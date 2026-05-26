Incontro Intesa Sanpaolo-AACC: conferma di una significativa collaborazione

Si è svolto a Roma l’incontro tra Intesa Sanpaolo e le Associazioni Consumatori del CNCU. Per il gruppo bancario erano presenti Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori, Jacques Moscianese, Responsabile DC Institutional Affairs, Claudia Vassena, Responsabile Sales &Marketing Digital Retail e Luigi Maria Oliva, Responsabile Regulatory Impact Assessment & Consumers Association Relations.

All’ordine del giorno la presentazione e discussione del Piano d’Impresa 2026-2029, oggetto dell’ampia presentazione di Barrese. Un gruppo solido, a “Zero NPL” e forte digitalizzazione; business focalizzato sui ricavi da commissioni efficiente e resiliente, capace di creare e distribuire valore senza rischio, fortemente impegnato sul sociale. Questa la visione d’insieme disegnata da Barrese, che ha sottolineato anche la creazione e distribuzione di valore per gli azionisti, con utili in significativa crescita nel quadriennio 2026-2029. Sono stati ridotti notevolmente i costi strutturali anche attraverso cospicui investimenti nelle nuove tecnologie digitali. Significativo l’impegno di Intesa Sanpaolo nel sociale con il sostegno alle famiglie con un contributo aggiuntivo di 1 miliardo per ridurre la povertà e contrastare le disuguaglianze. Importanti investimenti sul personale, con circa 10mila persone riqualificate/riconvertite e 8mila giovani coinvolti in programmai di sviluppo che interessano annualmente 20mila persone.

Piano di impresa 2026-2029 – Intesa Sanpaolo

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle AACC, che hanno interloquito con Barrese e Moscianese sui temi riguardanti il Piano d’Impresa, i rapporti con i clienti e le problematiche affrontate quotidianamente dalle stesse Associazioni, insieme con la necessità di una forte educazione finanziaria per una gestione consapevole del risparmio. Tra le questioni più rilevanti, le truffe telefoniche e digitali. Le AACC hanno chiesto a Intesa Sanpaolo di rafforzare ancora di più il presidio delle tecnologie per prevenire le truffe e una specifica formazione del personale per aiutare i clienti a identificare e riconoscere i messaggi fraudolenti. Forti timori sono stati espressi in merito ad un utilizzo improrio dei bonifici istantanei. Tra le altre problematiche discusse anche il rischio di sovraindebitamento a fronte di un accesso indiscriminato alle soluzioni di “buy now, pay later” .

Tra le proposte delle Associazioni, quella del Movimento difesa del cittadino per valutare la creazione di un Fondo destinato al cofinanziamento dei progetti realizzati dal Terzo settore in collaborazione con la P.A. a scopi di educazione, formazione e intervento sociale.

Le repliche finali di Barrese e Moscianese hanno confermato il forte impegno del gruppo Bancario per una crescita complessiva del Paese, venendo incontro alle esigenze dei clienti sia per l’utilizzo del risparmio che per i finanziamenti immobiliari e di consumo. Infine, è stato presentato il nuovo dirigente responsabile delle relazioni con le AA.CC, Luigi Maria Oliva.