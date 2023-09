Caso Eurovita, oggi l’incontro fra Ivass e Consumatori: le ultime novità

Ivass e associazioni dei consumatori si sono incontrate oggi sul caso Eurovita, la compagnia assicurativa messa in amministrazione straordinaria con il blocco dei riscatti disposto fino al 31 ottobre. I clienti, questa la notizia che sarebbe emersa, potranno richiedere il riscatto della polizza a partire dal 31 ottobre e verranno garantiti i tempi tecnici di riscatto in 30 giorni.

Caso Eurovita, presto i riscatti

“L’incontro di questa mattina tra Ivass ed associazioni dei consumatori ha prodotto le attese e sperate novità sul caso Eurovita”, commenta Codici. Sono state fissate le prossime tappe di un percorso su cui l’attenzione resterà massima per tutelare i risparmiatori.

«Ci aspettavamo delle risposte – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e sono arrivate. Sono stati mesi di forte ansia e grande paura per i risparmiatori. Dal confronto di questa mattina è emerso che i clienti potranno richiedere il riscatto della polizza a partire dal 31 ottobre e che verranno garantiti i tempi tecnici di riscatto in 30 giorni. Le richieste seguiranno un ordine cronologico, anche se Ivass sta studiando possibili deroghe per categorie fragili. L’autorità ha preso vari impegni anche su nostra sollecitazione: vigilerà sui criteri di selezione, sulla circostanza che i contratti, una volta passati dalla newco direttamente alle società del gruppo, non vengano modificati con condizioni contrattuali in senso peggiorativo. Ivass si è inoltre impegnata a vigilare ed a contattare i partecipanti alla newco affinché siano rese pubbliche le condizioni contrattuali della nuova società per la parte che riguarda le condizioni dei consumatori. Chiaramente continueremo a monitorare la situazione, che si avvia verso la fase clou, ovvero il passaggio alla newco. Soprattutto verificheremo che gli impegni annunciati vengano rispettati, passando dalle parole ai fatti».

“Accordo raggiunto, a Cronos il settore assicurativo vita di Eurovita”

Durante l’incontro fra Ivass e associazioni dei consumatori è stata confermata la firma dell’accordo tra le 5 maggiori compagnie assicurative italiane: dunque verrà trasferito a Cronos il settore assicurativo vita di Eurovita.

«Ivass – dichiarano da Confconsumatori, presente all’incontro – ha confermato la firma dell’accordo fra le 5 maggiori compagnie assicurative italiane, pertanto a breve l’istituto di vigilanza trasferirà a Cronos il settore assicurativo vita di Eurovita. Dal canto suo Cronos ha confermato, per mezzo del direttore generale Santoliquido, il rispetto di tutti i termini contrattuali, compreso il termine di 30 giorni per la liquidazione dei riscatti. Pertanto, dal 2 novembre tutti gli assicurati potranno richiedere il riscatto della polizza. In aggiunta il nuovo soggetto avvierà percorsi più rapidi per i cittadini colpiti da eventi alluvionali. In ogni caso, al fine di rispettare il termine e in previsione di numerose richieste, con molta probabilità Cronos prevederà l’esercizio del diritto di riscatto attraverso un’apposta piattaforma online».

Confconsumatori ricorda ai propri associati, nonché a tutti i risparmiatori, che «se ovviamente l’operazione di salvataggio si completerà come illustrato oggi, la decisione di mantenere o meno il rapporto contrattuale, quindi l’investimento in essere, dovrà essere fatta senza timori, visto che Cronos è costituita dalle 5 maggiori compagnie assicurative italiane, valutando caso per caso l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, secondo le esigenze del cittadino che ha investito i propri risparmi».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!