Pronti a Contare, a Palermo l’incontro di educazione finanziaria per i consumatori

Prosegue il progetto Pronti a Contare. E proseguono gli incontri di educazione finanziaria gratuita diretti ai consumatori, per una maggiore consapevolezza nel ricorso al credito al consumo, ai pagamenti digitali, e strumenti sempre più diffusi quali in Buy Now, Pay Later (BNPL). Il prossimo appuntamento sarà lunedì 15 giugno a Palermo, nella sede della Cisl, con le attività di informazione e formazione di Adiconsum.

Credito al consumo, Pronti a Contare

Pronti a Contare è il progetto, finanziato dal Mimit, che nasce per supportare i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nell’uso del credito e dei servizi finanziari, contrastando il sovraindebitamento e promuovendo scelte informate. Le attività di informazione e formazione rappresentano uno dei pilastri del progetto, dopo la fase di indagine nazionale che ha coinvolto migliaia di consumatori.

Pronti a Contare è stato lanciato a dicembre 2025 e punta alla diffusione di una cultura responsabile sul credito al consumo, che può trasformarsi in un rischio quando non viene gestito con attenzione. Nuove formule come il “Buy Now Pay Later” e la diffusione dei pagamenti digitali rendono le spese meno visibili e, talvolta, più difficili da controllare. A febbraio sono stati presentati i risultati della ricerca lanciata per il progetto, cui hanno preso parte oltre duemila cittadini. È emerso che gli italiani mostrano un’alta fiducia nella propria capacità di gestire il denaro, che alla prova dei fatti si infrange però con le competenze reali. Si sentono “bravi con i soldi” ma spesso queste competenze sono parziali, come emerge dalla conoscenza incompleta dei termini finanziari, da una certa confusione (ad esempio fra carte di credito e di debito) e da alcune difficoltà concrete. Ancora: strumenti come il Buy Now Pay Later sono in forte crescita fra i giovani ma con una scarsa percezione dei rischi.

Appuntamento a Palermo

Il prossimo incontro, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà dunque lunedì 15 giugno dalle ore 10 nella sede della Cisl, in Via Sacra Famiglia 18/24. Interverranno:

Antonio Rocco, Vicepresidente Adiconsum Sicilia

Federica Badami, Segretaria generale Cisl Palermo Trapani

Mimma Calabrò, Assessore comunale alle Politiche Sociali

Fabio Picciolini, Referente Adiconsum Nazionale

Patrizia Di Dio, Vicepresidente nazionale Confcommercio

Vittorio Cafari, Direttore generale BCC Valle Del Torto di Lercara Friddi

Alessandra Menozzi, Legale Adiconsum

Conclude: Francesco Carbone Presidente Adiconsum Sicilia.

“Le attività di informazione e formazione rappresentano uno dei pilastri operativi del progetto, anche perché come risulta dalle richieste di assistenza che giungono ai nostri sportelli – afferma Antonio Rocco Vice-presidente Adiconsum Sicilia e referente per Adiconsum Palermo Trapani – spesso i consumatori si trovano in difficoltà nella gestione del debito, nell’accesso ai servizi finanziari, tanto da giungere in poco tempo in condizione di sovraindebitamento”.

Gli incontri pubblici gratuiti del progetto, organizzate da Adiconsum e dalle associazioni partner, proseguiranno fino a settembre con l’obiettivo di dare ai consumatori strumenti concreti di conoscenza. Il tutto per evitare anche di cadere in situazioni di sovraindebitamento. “Questi incontri di informazione e formazione – afferma Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani – sono fondamentali per prevenire situazioni di forte disagio economico per le famiglie ”.