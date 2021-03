Distribuzione di polizze rc auto, l’Antitrust sanziona Telepass per 2 mln

Multa da 2 milioni di euro alle società del gruppo Telepass per pratica commerciale scorretta nella distribuzione di polizze rc auto. È quanto deciso dall’Antitrust. Secondo l’Autorità non sono state fornite informazioni adeguate sul trattamento dei dati degli utenti e sulle modalità e i criteri di selezione dei preventivi.

Le ragioni della sanzione a Telepass

Il Garante della concorrenza, informa dunque una nota, ha multato Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. per 2 milioni di euro per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamenti Telepass Family e Telepass Viacard.

«Le due società hanno condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazione – con cui hanno concluso contratti di distribuzione di polizze – senza averli adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo di utilizzo dei loro dati, anche a fini commerciali», spiega l’Antitrust.

L’informazione che presentava il servizio, prosegue, «si limitava a enfatizzare la semplicità, la velocità e la convenienza economica della procedura, ma non che i dati venivano utilizzati da Telepass per finalità commerciali diverse rispetto a quelle per cui erano raccolti, ossia la fornitura del preventivo. Inoltre, i clienti Telepass non hanno ricevuto una chiara informativa sull’effettiva rappresentatività dei soggetti fornitori delle polizze, in quanto le società si erano limitate a riportare sull’app e sul sito i loghi dei partner, senza specificare che alcuni di essi erano meri intermediari che agivano come agenti mandatari di compagnie non individuate».

Secondo l’Antitrust mancavano anche le informazioni sui criteri seguiti per selezionare il preventivo, necessari per una scelta consapevole da parte dei consumatori.