Furto dal conto online, Adiconsum Verona: recuperati 20 mila euro

Conto online svuotato con sette operazioni fraudolente, dopo la telefonata di un truffatore che indicava come “sbloccare” l’account del conto corrente. Attraverso un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, la vittima ha potuto recuperare 20 mila euro che le erano stati sottratti attraverso un furto dal conto online.

Il caso è stato raccontato da Adiconsum Verona che ha presentato ricorso per la vittima, una signora veronese che aveva auto il conto corrente postale svuotato e, fortunatamente, rimborsato in pochi mesi. La signora aveva ricevuto un finto avviso sms che avvertiva di un presunto blocco dell’account per motivi di sicurezza.

Adiconsum Verona: furto dal conto online per 20 mila euro, recuperati i soldi

«Seguiva una telefonata da un sedicente operatore BancoPosta che le indicava le istruzioni per sbloccare l’account – racconta Adiconsum Verona – Successivamente la malcapitata scopriva sette operazioni fraudolente, compiute nell’arco di pochissimi giorni e a distanza di oltre un mese dalla precedente telefonata, in cui le sono stati prelevati denari per una complessiva somma superiore ai 20.000 euro».

Attraverso il ricorso, le è stata restituita l’intera somma.

«Con la decisione n. 24278/21 del 30 novembre 2021 – commenta l’avv. Silvia Caucchioli di Adiconsum Verona – l’Arbitro, collegio di Milano, ha ritenuto incolpevole l’atteggiamento della nostra associata poiché l’intermediario non ha potuto provare che i dati sensibili necessari ai prelievi fossero stati forniti in prima persona dalla nostra socia al truffatore. Il nostro consiglio è tenere sempre monitorati i conti correnti e non fornire MAI dati sensibili al telefono! Piuttosto prendete appuntamento in banca!»

Secondo Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona, sono aumentate le frodi bancarie a danno di ignari consumatori che in pochi giorni si trovano svuotato il conto corrente. In queste ipotesi, sottolinea, la prevenzione è la miglior difesa. Semplici azioni come la riduzione delle soglie di prelievo e bonifico possono aiutare a limitare le perdite. In ogni caso la prudenza è la miglior difesa.

Come difendersi dalle frodi online

Navigare su siti sicuri

Quando si utilizza la rete il primo fattore da verificare è la sicurezza del sito. Occorre dunque verificare che la pagina web prescelta sia contrassegnata dalla presenza di un lucchetto, caratterizzata dall’estensione “https” in luogo della semplice estensione http, visualizzabile nella barra degli indirizzi del browser di navigazione. La presenza questi tali indicatori garantisce che il sito sia sicuro e affidabile.

Software al passo coi tempi

Per navigare sicuri è inoltre necessario avvalersi di strumenti informatici che siano in grado di tutelare l’incolumità in rete: premunirsi sempre di aggiornare il browser di navigazione e il sistema operativo all’ultima versione disponibile, oltre a munirsi di un software antivirus.

La truffa del phishing

Si tratta della truffa online che viene perpetrata tramite mail truffaldine. Queste richiedono di cliccare su un link che reindirizza su un sito truffa. L’indirizzo a cui il link fa riferimento solitamente differisce, per qualche minuzia, da quello originale. Non rispondere mai a mail che richiedono dati personali, dati di pagamento, dati bancari o documentazione personale.

Attenzione alla privacy

L’identità digitale va tutelata: utilizzare mail dedicate appositamente e unicamente alle varie iscrizioni online, settare al massimo il livello privacy dei vari social network, attenzione estrema alle foto e ai dati personali che si sceglie di promulgare perchè sono terreno fertile per i truffatori.

Tieni sotto stretto controllo i movimenti del conto corrente

Effettua spesso un controllo del saldo del conto corrente, al fine di individuare prontamente eventuali addebiti fraudolenti. Inoltre abbassa le soglie di prelievo bancomat e quelle del bonifico.