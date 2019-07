Gli italiani cercano casa al mare. In Grecia. E spendono anche mezzo milione di euro

Gli italiani cercano casa in Grecia. Per farsi le vacanze su un’isola, davanti al mare. O per comprare un terreno e tirarci su una villa di lusso. Non lo fanno solo loro. La crisi economica che ha devastato la Grecia negli ultimi anni ha avuto forti conseguenze sul mercato del mattone e ha attratto acquirenti e investitori dall’estero, Italia compresa. Tutti interessati a investire soldi su un mercato diventato appetibile – e terra di conquista economica. Le località più gettonate sono le isole Cicladi, sulle quali si sono posate le mire non solo degli italiani, ma anche di americani, inglesi, cinesi, tedeschi e francesi. Tanto che l’offerta è inferiore alla domanda.

I dati vengono da un’analisi fatta da Immobiliare.it che ha analizzato le ricerca degli immobili greci e confrontati i numeri col portale immobiliare locale leader del settore, il gruppo Spitogatos.gr.

In un anno c’è stato un aumento delle ricerche immobiliari dall’Italia pari al 31,6%. Nonostante i prezzi stiano ora aumentando in tutte le principali località, comprare casa in Grecia sembra una tendenza costante.

Cicladi e costa ionica nel mirino degli italiani

Cicladi, costa ionica e Peloponneso sono le aree di maggiore interesse da parte degli italiani. E molti sono disposti a investire cifre consistenti, anche di mezzo milione di euro.

«Pur di accaparrarsi un immobile di prestigio in una delle zone più ambite del Mediterraneo si è disposti ad investire cifre considerevoli, tanto che il budget medio dei potenziali acquirenti italiani ammonta a circa 500 mila euro – scrive Immobiliare.it – L’obiettivo degli acquirenti italiani è quello di trovare un’abitazione fronte mare e in buono stato. Dall’analisi, emerge inoltre la presenza di una nicchia di buyers che preferisce comprare terreni in campagna o ruderi per poter edificare ville di lusso con la collaborazione di architetti di fiducia».

Al primo posto dei desideri e delle mire degli italiani ci sono le isole Cicladi. Seguono le più vicine località della costa ionica, Corfù e Cefalonia in particolare. Al terzo gradino del podio c’è il Peloponneso, con un picco di preferenze concentrate a Messenia, Elafonisos e Methana.

I prezzi: Santorini al top

In alcune località la concorrenza è talmente forte che le case non bastano per tutti. Sulla costa ionica gli italiani si confrontano solo con l’attenzione degli inglesi, ma «nelle Cicladi l’offerta è nettamente inferiore alla domanda – prosegue l’indagine – Nell’arcipelago infatti, oltre a quelle provenienti dall’Italia, confluiscono le ricerche di americani, inglesi, cinesi, tedeschi e francesi. Non è un caso che sia Santorini la meta più cara fra quelle predilette dagli italiani (3.466 euro/mq) e una di quelle in cui nell’ultimo anno si sono registrati gli aumenti di prezzo maggiori, pari al 18,2%. Il record della crescita dei valori immobiliari, nella top ten delle ricerche dall’Italia, spetta però a Cefalonia, dove in dodici mesi i prezzi sono aumentati di oltre il 26%».

Naturalmente dove l’interesse è maggiore i prezzi sono aumentati, in media del 10% al metro quadro. Il costo medio chiesto agli italiani che vogliono investire nel mattone è di circa 2.000 euro/mq, con la punta più alta a Santorini e quella più bassa a Karpathos (1266 euro a metro quadro). Chi cerca casa sul mare ma vuole risparmiare, dice ancora l’indagine, deve puntare su località meno note al turismo, come l’isola del Dodecaneso Karpathos o Messenia, nel Peloponneso, dove i costi in media sono inferiori ai 1.500 euro/mq.