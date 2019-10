Mese dell’educazione finanziaria, Confconsumatori organizza a Formia l’evento “I nostri soldi”

“I nostri soldi. Risparmio, investimento, finanziamento e la tutela dei consumatori” è l’evento organizzato a Formia da Confconsumatori Latina nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria.

Fra le iniziative in calendario a ottobre, mese dedicato a finanza, assicurazione, previdenza e risparmio con una serie di iniziative in tutta Italia, c’è il convegno pubblico che Confconsumatori ha organizzato col patrocinio del Comune di Formia e in collaborazione con lo Studio legale Maria Vittoria Occorsio.

Il convegno: dall’attualità alla tutela del consumatore

L’evento si svolgerà venerdì 25 ottobre a partire dalle 15 nella sala “Boffa”, in via Lavanga 140 a Formia. Accreditato dal Comitato Nazionale Edufin, è stato inserito negli eventi nazionali della iniziativa #OttobreEdufin2019 e ha avuto il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino.

Il programma, partendo da casi di attualità, prevede esperti a confronto sulla gestione del risparmio privato, e offre uno sguardo sulla tutela del consumatore alle prese con la gestione del proprio denaro, indagando anche normative nazionali ed europee, nuovi strumenti di tutela alternativi alla causa ed esplorando il punto di vista delle banche.

«Come associazione – afferma l’avvocato Franco Conte responsabile provinciale Confconsumatori Latina – abbiamo voluto portare sul territorio un evento altamente qualificante per offrire ai nostri associati, ma anche alla cittadinanza tutta, la possibilità di avere informazioni oltre che assistenza. Confconsumatori è un’associazione che assiste i consumatori quando hanno una problematica concreta, ma allo stesso tempo si qualifica sul territorio locale e nazionale soprattutto per offrire studio, analisi e approfondimento delle problematiche al fine di prevenire il contenzioso attraverso la sua azione anche propositiva presso le istituzioni e gli enti nazionali».