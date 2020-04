Mutui e rate, Accordo ABI-Consumatori su nuova moratoria famiglie

Può essere sospesa fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. È quanto previsto dall’accordo che ABI e Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori) hanno raggiunto per ampliare le misure di sostegno a famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.

Iniziativa che si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Associazioni dei Consumatori e del Protocollo d’intesa “CREDIamoCI”, pensata per supportare l’economia del Paese e le fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità.

Cosa prevede l’Accordo

L’Accordo interviene sui seguenti ambiti:

· mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso, erogati prima del 31 gennaio 2020, a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o che, pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;

· prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Requisiti per l’accesso alla moratoria

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

L’elenco delle banche che adotteranno l’Accordo sarà pubblicato nel sito internet dell’ABI insieme al modello del modulo di domanda per accedere all’iniziativa.

Soddisfatte le Associazioni dei Consumatori

Per Federconsumatori si tratta di una ulteriore, importante, iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie. “Siamo certi che in questa difficile circostanza, le famiglie potranno trarre grande beneficio da tale sospensione, che abbiamo fortemente richiesto e sostenuto – afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori.

“L’accordo è frutto di un proficuo e intenso lavoro di collaborazione e confronto che la nostra Associazione porta avanti da anni con l’ABI, nell’ottica di venire incontro alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà economica”

Parere analogo quello espresso dall’Associazione U.Di.Con.

“L’accordo che abbiamo raggiunto con ABI amplierà le misure economiche di sostegno alle famiglie che sono state colpite dall’emergenza sanitaria legata al Covid 19 – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – l’equilibrio finanziario delle famiglie italiane è oggi, più che mai, a rischio ed è per questo motivo che risulta necessario mettere in campo ogni forma di sostegno possibile per permettere a tutti di non crollare sotto i colpi di questo periodo complicato”

“Un’iniziativa davvero importante che ci vede in prima linea in un periodo così difficile – conclude Nesci – perché in nessun momento, men che mai in questo, la tutela del consumatore può permettersi giorni di pausa”.

Soddisfatto anche Danilo Galvagni, vice presidente di Adiconsum.

“Con questa intesa, frutto del confronto di Adiconsum e delle altre AA.CC. con ABI, si va incontro a quei consumatori che si trovano in condizioni di disagio economico – afferma Galvagni – e consolida il percorso di responsabilità sociale dell’Associazione delle banche, anche in questa difficile circostanza, a favore delle famiglie che potranno trarre beneficio da tali sospensioni, che abbiamo posto all’attenzione”

E conclude: “auspichiamo che le banche facciano proprio l’indirizzo indicato dall’Associazione facilitando e semplificando ulteriormente l’accesso a tale beneficio”.