Bancoposta e Postepay, multa del Garante Privacy per oltre 12,5 milioni di euro

Il Garante Privacy multa Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro per il caso delle app Bancoposta e Postepay: contesta il trattamento illecito dei dati personali di milioni di utenti e l’eccessiva intrusione nella sfera privata. Poste annuncia ricorso

Trattamento illecito dei dati personali di milioni di utenti. Ed eccessiva intrusione nella sfera privata. Con queste motivazione il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Poste Italiane e Postepay con oltre 12 milioni e mezzo di euro. Le due sanzioni, una da 6 milioni e 624 mila euro a Poste Italiane e una da 5 milioni e 877 mila euro a Postepay, riguardano il caso delle app Bancoposta e Postepay. Lo scorso anno un messaggio arrivato agli utenti li obbligava ad autorizzare l’accesso ai dati personali contenuti nello smartphone per poter usare le app.

Il funzionamento della app Bancoposta e Postepay

L’istruttoria dell’Autorità, avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024, ha riguardato dunque le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay.

“Tali applicazioni prevedevano, quale condizione obbligatoria per l’utilizzo dei servizi, il rilascio da parte degli utenti di un’autorizzazione al monitoraggio di una serie di dati contenuti nei dispositivi mobili, incluse le applicazioni installate e in esecuzione, al fine di individuare eventuali software malevoli – spiega il Garante in una nota – Secondo quanto dichiarato dalle società, tali trattamenti sarebbero stati necessari per garantire la sicurezza delle operazioni e conformarsi alla normativa in materia di servizi di pagamento”.

In particolare, fra aprile e maggio 22024 l’Autorità ha ricevuto 140 segnalazioni e 12 reclami che spiegavano come gli utenti delle app Bancoposta e Postepay, installate su sistema Android, avessero ricevuto un messaggio di invito ad “autorizzare l’App ad accedere ai dati per rilevare la presenza di eventuali software dannosi”.

Lo stesso messaggio indicava che l’opzione era obbligatoria e da attivare immediatamente e che, in caso contrario, sarebbe stato possibile fare al massimo tre accessi, oltre i quali l’operatività dell’app sarebbe stata inibita. Il trattamento dei dati utilizzava l’applicativo ThreatMetrix, una componente della piattaforma antifrode di Poste Italiane.

Ingerenza nella sfera privata

Secondo il Garante della Privacy, come si legge nel provvedimento, “la specifica configurazione dell’applicativo ThreatMetrix appariva eccessivamente invasiva della sfera giuridica dell’interessato, in quanto il pur rilevante obiettivo di innalzare il livello di sicurezza informatica e di operare un maggiore controllo antifrode avrebbe potuto utilmente essere raggiunto dalle Società mediante l’utilizzo di strumenti, eventualmente anche tra loro combinati, meno impattanti sui diritti degli utenti finali”.

Il Garante per la Privacy ha dunque rilevato che le modalità adottate per garantire la sicurezza delle operazioni comportavano “un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi”.

L’Autorità fa poi riferimento a diverse violazioni della normativa a protezione dei dati personali emerse durante l’istruttoria.

Fra queste, carenze nell’informativa resa agli utenti, assenza di un’adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati, mancata adozione di misure di sicurezza adeguate e di idonee politiche di conservazione dei dati, nonché irregolarità nella designazione del responsabile del trattamento.

Poste respinge la misura e annuncia ricorso

La risposta di Poste non si è fatta attendere. “Poste Italiane – si legge in una nota – accoglie con stupore il provvedimento con il quale il Garante Privacy ha comminato una sanzione per un presunto trattamento illecito dei dati personali degli utenti BancoPosta e PostePay. Provvedimento che, peraltro, oltre che nel merito, è viziato anche sotto il profilo procedimentale, essendo stato adottato in palese ritardo rispetto ai termini perentori previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri del Garante”.

Poste ricorda poi che “il 2 febbraio 2026 il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’Antitrust aveva sanzionato Poste Italiane” (il riferimento a una multa di 4 milioni di euro dell’Antitrust per la stessa pratica antifrode).

“Poste Italiane respinge, dunque, ogni addebito e ribadisce la correttezza e la trasparenza del proprio operato – conclude l’azienda – In particolare, come riconosciuto anche da Banca d’Italia, il Gruppo ha utilizzato legittimamente e in conformità con la normativa in materia di servizi di pagamento l’accesso ai dati tecnici dei dispositivi dei clienti, finalizzati esclusivamente all’attivazione di presidi antifrode e antimalaware, come richiesto dalla normativa europea (Direttiva PSD2), per una piena tutela della sicurezza degli utenti. Poste Italiane presenterà ricorso per l’annullamento del provvedimento presso il Tribunale di Roma”.